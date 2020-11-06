В порно эти секс позиции используются регулярно и мужчины думают, что это хорошая идея. Но в реальности совсем не так.

Позы в сексе, которые постоянно используются в кино для взрослых, не всегда встречаются с радостью и воодушевлением девушками в реальной жизни. Многие подобные позы представительницы женского пола ненавидят и совсем не желают пробовать в постели.

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В порно эти секс позиции используются регулярно и мужчины думают, что это хорошая идея. Но в реальности совсем не так. После некоторых поз следующего секса может и не быть, пишет Рамблер.

Секс в душе или ванной

В порно в ванной только и делают, как занимаются сексом. Но в реальности сделать это хорошо редко получается. Слишком скользко, травмоопасно, больно, холодно, а вода вымывает естественную смазку. Частично в этом помогают правильные интимные лубриканты, но не всегда. Девушки предпочитают в ванной начинать ласки и прелюдию, а потом переносить секс в постель, когда вы еще мокрые и разгоряченные.

Секс-поза 69

В порно все просто и удобно, но в реальности все это не совсем удачная идея. Делать одновременно минет и получать куннилингус девушки могут. Но кончить при обоюдном оральном сексе гораздо сложнее. К отрицательным факторам добавляется банальная разница в росте.

Девушки хотят закрыть глаза и наслаждаться, получая удовольствие, а оральным сексом раздельно, когда каждый из партнеров доставляет удовольствие друг другу поочередно. Так шансы достичь оргазма более высоки.

Обратная пастушка

Девушки могут легко кончить в такой позиции технически, но в реальности все сложнее. В такой позе сложно понять, что чувствует партнер и как реагирует. Девушки хотят больше визуального контакта с мужчиной. Глазеть на его ноги не очень удачная идея.

Секс-поза стоя

Порой хорошо заняться быстрым сексом, задержавшись в темном коридоре. Но это очень редкие случаи. В большинстве ситуаций девушке стоя очень сложно расслабиться и получить оргазм. К этому добавляется занятие сексом под не совсем нужными углами.

Акробатические секс-позы

Сложные технические позы – это для порноактеров и профессиональных спортсменов. Обычным людям довольно сложно получить удовольствие в сексе во время таких кульбитов.

Кроме этого, женщины ненавидят в сексе некоторые вредные привычки, мешающие интиму. Это когда звонит телефон, отсутствует должная гигиена, много юмора, вульгарные шутки, слишком грубый секс, лишние разговоры и прочие отвлекающие факторы.

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Автор: УНИАН