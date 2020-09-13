Наслаждайся ею сполна и не забывай о том, что удовольствие от процесса вы должны получать вдвоем.

Часто мужчины совершенно ничего не знают о том, что доставляет удовольствие женщине, а что – нет.

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На этот раз предлагаем поговорить о женской груди. Как правильно ее ласкать, чего не следует делать и как принести партнерше удовольствие, а не дискомфорт. Возможно, вы прислушаетесь к нашим советам в этих непростых вопросах.

Как ласкать женскую грудь

Женская грудь – очень нежная часть тела, пишет Men 24. Поэтому не нужно делать все то, что вы видели в порнофильмах. Поверьте, ей точно будет неприятно!

Подойди со спины

Что-то нелогичное в этом пункте, правда? Но именно в таком подходе есть определенная интимность. Попробуй подойти к ней сзади и нежно охватить грудь так, будто ты закрываешь ей глаза. Никакой агрессии и чрезмерного давления. Окружи ее своей ладонью и покажи партнерше, что она в безопасности.

В идеале - делать это перед зеркалом. Лишь бы вы вдвоем наслаждались процессом. Ну и не стоит забывать о том, что она своими аппетитными изгибами будет чувствовать все, что происходит у тебя в штанах.

Равномерное внимание

Пробуй делать симметричные движения, чтобы дарить ей двойное удовольствие. Ты же не можешь сказать, какая из ягодиц любимой нравится тебе больше? Так же и с грудью. Не обделяй "подруг", чтобы твоя партнерша не чувствовала себя как-то неудобно.

Наслаждайся процессом и не спеши. Ты же не опаздываешь на последнюю маршрутку?

Увлажни грудь

Идеальным вариантом здесь было бы масло для массажа. Главное – подобрать максимально нейтральное, ведь мята может подарить не совсем те ощущения, которые бы твоя партнерша хотела ощутить этой ночью.

Можешь просто использовать лосьон для тела. Он позволит рукам легко скользить по груди, даря наслаждение любимой.

Не спеши раздевать ее

Конечно же, хотелось бы как можно скорее сорвать с нее бюстгальтер и трусики. Но не спеши это делать. Попробуй ласкать ее соски сквозь белизну. Ткань создает дополнительную стимуляцию, которая позволит ей приблизиться к моменту, когда она сама захочет избавиться от лишнего наряда.

Но не стоит увлекаться массажем сквозь бюстгальтер. Нескольких минут будет достаточно, чтобы она получила тот спектр ощущений, которые ты планировал подарить.

Добавь мужества

Теперь можешь перейти к решительным шагам. Попробуй взять ее грудь в ладони и сначала очень нежно разминать их. Обращай внимание на реакцию партнерши. Ты увидишь, когда ей хорошо, а когда следует остановиться.

Представь, что ты делаешь массаж. Но очень и очень нежный. Так, будто боишься повредить драгоценную вещь. С таким подходом ты не только сам насладишься процессом, но и подаришь удовольствие ей.

И лишь после всех этих манипуляций можешь смело тащить ее к кровати. Наслаждайся ею сполна и не забывай о том, что удовольствие от процесса вы должны получать вдвоем.

Секс: как доставить удовольствие женщине

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Автор: Виктория Гордиенко