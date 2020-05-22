Топ-5 главных преимуществ сексуально активных людей

Эксперты нашли 5 аргументированных преимуществ секса для психологического и физического здоровья, с которыми трудно поспорить (но помни, это совсем не причина звонить бывшему).

Некоторые считают секс полноценной кардио-тренировкой (и зря, ведь недавние исследования показали, что мужчины во время секса тратят около 4,2 калории в минуту, а женщины всего 3,1 калории). Другие рассказывают о том, что и целибат может быть довольно-таки полезной штукой (например, по мнению журналистки Кейт Джулиан, воздержание может повышать самооценку).

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Активную половую жизнь, так или иначе, помогает поддержать психическое и физическое здоровье, пишет Lady.tochka.net. Особенно заметным это стало после объявления карантина из-за пандемии коронавируса. Например, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов вполне серьезно попросил людей найти себе полового партнера на время карантина, а врачи из Штатов вообще посоветовали людям мастурбировать.

Секс действительно так важен? Эксперты нашли 5 аргументированных преимуществ секса для психологического и физического здоровья, с которыми трудно поспорить (но помни, это совсем не причина звонить бывшему).

5 главных преимуществ сексуально активных людей

Им легче строить отношения с партнером и избегать ссор

А все благодаря особым гормонам. Во время сексуальной активности у человека вырабатывается гормон окситоцин. Главная функция окситоцина - создавать и укреплять социальные привязанности. Также, именно окситоцин называют гормоном любви, что объясняет гармоничные отношения в парах, которые сексуально совместимы.

Они реже бывают в подавленном настроении

Эндорфины - еще один гормон, выделяющийся во время секса. Эндорфин помогает человеку чувствовать себя удовлетворенной, мотивированным и энергичным. Такой же гормон выделяется и при физических нагрузках (вот и сходство с кардио-тренировками). Это означает, что секс, как и физические упражнения, может улучшить настроение, если ты чувствуешь себя подавленной или расстроенной.

Они реже подвергаются стрессу

А вот уровень кортизола во время секса существенно снижается. Это гормон, который отвечает за стрессовую реакцию организма. Чем меньше уровень кортизола - тем меньше вероятность стресса.

Их иммунитет крепче

Теперь понятно, почему в Нидерландах просят не бросать секс во время карантина! В 2018 году было проведено исследование, в ходе которого выявили связь между сексом с партнером и улучшением иммунной функции. Исследователи сравнили сексуально удержанных женщин с теми, кто занимался сексом, по крайней мере, один раз в неделю, и обнаружили, что сексуально активные женщины имели повышенный уровень иммуноглобина А в слюне. Это антитело играет важную роль в борьбе с распространенными заболеваниями, такими как респираторные и желудочно-кишечные заболевания.

Они не страдают от проблем со сном

По данным Международного общества сексуальной медицины, которые были опубликованы еще в 2012 году, уровень пролактина существенно повышается после полового акта и оргазма. Именно этот гормон усиливает чувство сонливости и расслабления, что также облегчает проблемы со сном.