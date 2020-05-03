Топ-4 позы для секса с завязанными глазами (фото 18+)

Секс с завязанными глазами позволяет одновременно присутствовать в моменте и получать максимум приятных ощущений.

Первый раз с повязкой может быть непривычно, зато потом! Если глаза завязаны не у тебя, не забывай разговаривать с партнером, чтобы он понимал, где ты находишься, и положи на него руку для чувства безопасности.

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Вот несколько приятных поз для такого секса, пишет Cosmo.

Всё и сразу

Завяжи глаза и ляг на живот (так будешь чувствовать себя более защищенной). Пусть партнер возьмет перышко или кусочек льда и проведет по твоему телу, чтобы доставить тебе удовольствие. Завершить процесс можно сексом или эротическим массажем.

Мистический танец

Завяжи ему глаза, пусть он ляжет на спину. Ты садишься сверху лицом к нему, чтобы следить за выражением его лица, не отвлекаясь на зрительный контакт. Для пущего удовольствия попроси его положить руки тебе на грудь. Потом можно повернуться спиной — и оказаться в равных условиях.

Экстаз

Ляг на спину с завязанными глазами, подложи под бедра подушку — и пусть он доставит тебе удовольствие любым удобным способом! Можно делать это, сидя в кресле, тогда он будет стоять на коленях (некоторым даже приятнее, если ты этого не увидишь).

Полное погружение

Поза для опытных «невидящих». Завяжите глаза друг другу. Ляг на спину, забрось одну ногу ему на шею, он при этом стоит на коленях в удобном положении. Наверняка ощущения будут необычными!