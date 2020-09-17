Как заниматься бесшумным сексом и получить максимум удовольствия, но при этом не разбудить никого из домашних - читайте на УНИАН.

Если ты до сих пор живешь с родителями, или у вас есть дети и совсем мало места для уединения, то это вовсе не значит, что нужно раз и навсегда забыть о сексе.

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Просто стоит изучить несколько простых правил, которые позволят получать максимум удовольствия без лишнего шума. Делимся несколькими секретами тихого секса, чтобы не разбудить родных, пишет 24 канал.

Фоновый шум

Идеальная хитрость во время занятия сексом – использование фоновых шумов. К примеру, можешь в фоне включить сериал "ДРУЗЬЯ", чтобы закадровый хохот глушил ваши стоны в порыве страсти. Это можно делать при условии, что родители дома еще не спят.

Если же все уже отправились в постель - воспользуйся душем. Поток воды прекрасно заглушит звуки, которые вы можете издавать во время секса. Главное – чтобы никому не пришло в голову перед сном сходить в туалет именно в тот момент, когда вы предаетесь плотским утехам.

Правильная поза

Лучшая поза для занятия тихим сексом - миссионерская. Здесь меньше всего рисков что-то опрокинуть и создать дополнительный шум. Тем более, что в этой позиции можно контролировать движения и наслаждаться друг другом сполна.

Но есть одно условие: заниматься сексом в миссионерской позе можно лишь на полу, ведь коварная кровать может вас выдать.

Также неплохо подойдет догги-стайл. Но в этой позиции нужно быть крайне осторожными, чтобы во время амплитудных колебаний из ваших уст непринужденно не начали вылетать звуки, которые свидетельствуют о безумное удовольствие от процесса.

Оральный секс

Этот вид секса однозначно можно назвать лучшим для тех ситуаций, когда нужно издавать как можно меньше звуков. Но в этом случае важно найти хорошую и устойчивую опору, чтобы не сбросить, к примеру, сковороду со стола на кухне.

Тем более, что оральный секс идеально подойдет для тех ситуаций, когда у вас не так уж и много времени.

Если же тебя застукают за занятием сексом родители, то можешь спокойно ответить им, что работаешь над продолжением рода. Думаем, этот ответ их более чем устроит.

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Автор: Виктория Гордиенко