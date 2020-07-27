Психолог назвала топ-3 действенных совета, как улучшить секс (18+)

Как долго бы пара не пребывала в отношениях, секс - является немаловажной частью крепкого союза. И от его качества может во много зависеть судьба вашего брака.

Психолог Наталья Ежова назвала три способа, как улучшить секс. Эксперт отметила, что секс – важная составляющая крепких отношений.

"Эта тема очень деликатна. Именно поэтому вокруг нее и возникает столько умалчиваний и мифов. Но стоит помнить: если партнеры не удовлетворены друг другом, то они могут искать этого удовольствия на стороне. Так возникают измены", - говорит психолог, пишет Единственная.

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Ежова рассказала, что нужно сделать, чтобы исключить в отношениях измены, а также улучшить свою сексуальную жизнь.

Вызывай желание у своего партнера

Заинтересовывай своего партнера, чтобы у него возникало настоящее сексуальное желание. Сделай так, чтобы он захотел тебя.

Говори в деталях о том, что нравится тебе, и слушай своего партнера

Секс – это действие, которому можно научиться. Но только при условии, если ты даешь фидбэк: проговариваешь различные детали и слушаешь их в ответ от своего партнера.

Расспрашивай о фантазиях своего партнера и реализуй их

Нереализованные желания приводят к изменам. Если не ты воплотишь фантазии своего партнера, то это могут сделать другие.

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