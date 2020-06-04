Как разнообразить секс: топ-25 горячих советов, которые стоит попробовать хоть раз в жизни (18+)

Даже если ты точно знаешь, что «наездница» — твоя коронная поза, а бойфренду достаточно и «миссионерской», чтобы насладиться процессом, секс — это такое поле для экспериментов и открытия новых наслаждений, что ограничиваться этим — просто грех.

Неважно, состоишь ты в отношениях или пока не нашла постоянного партнера, твоя сексуальная жизнь должна быть яркой и разнообразной. В первую очередь — для твоего же удовольствия. Во вторую — для поддержания страсти и взаимного влечения в длительных отношениях.

Даже если ты точно знаешь, что «наездница» — твоя коронная поза, а бойфренду достаточно и «миссионерской», чтобы насладиться процессом, секс — это такое поле для экспериментов и открытия новых наслаждений, что ограничиваться этим — просто грех.

Специально для тебя Cosmo составили список из 25 горячих секс-действий, которые нужно попробовать хоть раз в жизни.

Сохрани себе этот сексуальный чек-лист и постепенно вычеркивай выполненные пункты. Ты наверняка узнаешь что-то новое о себе и своем теле, получая в процессе безумное удовольствие! Готова начать?

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࢟ Завяжи ему глаза. Или пусть он завяжет тебе. И сконцентрируйся только на чувствах и ощущениях от его прикосновений.

࢟ Ролевые БДСМ-игры. Попробуй игры со связыванием, поиграй в доминатора, используя плеть, сексуальный наряд и бандаж, или подчинись сама.

࢟ Секс с жидким вибратором или смазкой. Эти средства помогут и тебе, и партнеру максимально расслабиться и получить от секса максимум удовольствия.

࢟ Игры на раздевание. Это может быть игра в карты, бутылочка или любое другое занятие, в котором проигравший будет постепенно снимать с себя одежду. Захватывающе, азартно и очень горячо!

࢟ Холодные игры. Если у тебя есть водостойкие секс-игрушки, попробуй охладить их под струей холодной воды перед использованием. Или прибегните к классике — повтори вместе с бойфрендом сцену со льдом из «9 с половиной недель».

࢟ А теперь погорячее. Играть можно не только со льдом, а и с огнем. В секс-шопе можно приобрести специальные свечи и «поиграть» с партнером, капая на его тела теплым растопленным воском. Важно: обязательно используй для это специальные свечи. Обычные декоративные 100% не подойдут и такая игра может закончиться плачевно.

࢟ Примите душ / ванну вместе. Это невероятно сближает!

࢟ Покрой поцелуями каждый кусочек его тела. От головы до стоп.

࢟ Секс в бассейне / море / океане. Романтично и очень чувственно!

࢟ Займитесь сексом на всех поверхностях своей квартиры. Стол, подоконник, новый ковер — мы ничего не забыли? ;)

࢟ Купи себе секс-игрушку. Любую, которая приглянулась. И тут же протестируй ее!

࢟ Попробуй пощипывающий секс-гель для клитора. Он работает по принципу жидкого вибратора и это действительно нечто!

࢟ Попробуйте виртуальный секс. Топ-5 самых горячих способов это сделать — ищи здесь.

࢟ Разорви на нем одежду. Или он на тебе. Такая горячая сцена, как из кинофильма, не на шутку заведет вас обоих. Единственное, подготовься и не надевай в такой вечер любимое платье, которое пока не готова потерять.

࢟ Секс в троем по-новому. Только ты, он и… секс-игрушка. Доверься партнеру, передай ему свой вибратор и пусть он немного «поиграет» с тобой. Это классный способ для бойфренда нащупать твои эрогенные зоны, а для тебя — просто расслабиться и получить удовольствие.

࢟ Пришли бойфренду горячее фото перед окончанием рабочего дня. А дома встречай его прямо в белье. А можно и без него.

࢟ Расскажите каждый о своей секс-фантазии. И попробуйте их воплотить, если это приемлемо для обеих партнеров.

࢟ Займитесь сексом в одежде. Быстрый секс (вам даже некогда было раздеться!), как будто вас вот-вот застукают — это очень возбуждающе.

࢟ Попробуй «грязные словечки» во время секса. Но будь осторожна и перед этим лучше обсуди это с партнером — чтобы никто не остался в обиде.

࢟ Оральный секс. Для многих девушек это по-прежнему табу. Но поверь, иногда это даже приятнее, чем знакомая классика. Попробуйте ласкать друг друга по очереди или даже решитесь на позу 69, чтобы не откладывать удовольствие другого на потом.

࢟ Самый романтичный секс в твоей жизни. Без криков, стонов, нежный и медленный. Глядя друг другу в глаза.

࢟ Создай плей-лист для секса. И не забывай регулярно его обновлять, чтобы не отвлекаться от процесса, пытаясь переключить надоевшую песню.

࢟ Секс в машине. Только постарайтесь обойтись без свидетелей и не забудьте отодвинуть сидение, чтобы получить побольше места ;)

࢟ Секс-игрушка для двоих. Парные устройства или вибратор, которым он может управлять на расстоянии, доставляя тебе удовольствие. Must try!

࢟ Научись сама доставлять себе удовольствие. Мастурбация — это лучший способ найти свои точки наслаждений и узнать свое тело. А еще это просто приятно.

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