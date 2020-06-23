Топ-10 эротических советов, чтобы вывести сексуальную жизнь на новый уровень (18+)

Хотите вдохновиться на новые свершения, разогреть кровь, разжечь внутри себя нешуточную страсть, предоставить себе самые оригинальные рецепты эротической кухни - вот несколько советов.

Нежные взгляды, страстные ласки — даже они приедаются, и вам хочется вывести вашу сексуальную жизнь на новый уровень. Придать ей блеска и яркости, которые пропали со временем. Заставить ваши интимные отношения искриться и играть всеми цветами радуги.

На первый взгляд эти советы могут показаться вам наивными, но попробуйте применить их на практике, и вы увидите, как ваша интимная жизнь изменится к лучшему, пишет FMG NEWS.

Помните, что секс — это полезно для здоровья. Регулярно занимаясь сексом, вы чувствуете себя здоровыми, счастливыми и красивыми. Секс разглаживает морщины и придает вашей коже сияние. Один оргазм в день — и вы молоды, как никогда. Не бойтесь экспериментировать в сексе!

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1. Быстрый секс.

Иногда можно обойтись без прелюдии. Сразу приступайте к делу. Быстрый горячий секс — и только. Одежду можно не снимать. Обопритесь на стену и наслаждайтесь животной страстью.

2. В ритме секса

Занимаясь сексом, помните о ритме. Ритм и повторение — вот главный источник наслаждения. Особенно важно выдерживать ритм при стимуляции клитора. Так легче всего достичь желанной цели — оргазма.

3. Обратная сторона коленки

Мало кто помнит об этом чрезвычайно чувствительном местечке под коленом. Сосредоточьте свое внимание на этой эрогенной зоне: гладьте, массируйте, лижите, дуйте. Ваш партнер получит непередаваемое наслаждение.

4. Забудьте надеть трусики

Попробуйте пойти на вечеринку вместе с вашим другом и «забыть» дома белье. Осознание того, что под одеждой у вас ничего нет, очень возбуждает. И всегда можно закрыться в туалете и заняться быстрым сексом. Попробуйте! Никто, кроме вас, не будет знать ваш маленький общий секрет.

5. Крем, обостряющий ощущения

Купите крем, усиливающий ощущения. Он вызывает прилив крови к половым органам, делая их чувствительнее. Это многократно усиливает оргазм. Крем можно найти в секс-шопе.

6. Сексуальный уик-энд

Пригласите партнера/партнершу на романтический уик-энд в уютную гостиницу. Закажите номер с большой ванной, широкой постелью с балдахином, хорошей звукоизоляцией. Скажите, чтобы в номере вас ждало шампанское. С собой захватите соблазнительное белье, массажные масла, сексуальные игрушки и эротические книжки. Весь уик-энд проведите в постели. Или в ванной.

7. Легкое садо-мазо

Не бойтесь попробовать садомазохисткие игры. Немного боли только усилит наслаждение. Отшлепайте партнера по попе или купите специальную плетку. Она не поранит кожу, а только разогреет ее.

8. Прищепки для сосков

Прищепки можно надевать не только на соски, что, конечно, очень возбуждающе, но и на половые губы, клитор, крайнюю плоть, промежность. В магазинах товаров для взрослых можно купить мягкие прищепки для начинающих. К ним можно приделать цепочку и тянуть за нее.

9. Секс на столе

Вы знаете, что стол — это очень сексуальный предмет мебели. Сексом заниматься на нем надо быстро, страстно и не снимая одежды.

10. Эротическая литература

Что может быть лучше, чем прочитать книжку фривольного содержания с эротическими иллюстрациями? Не забудьте представить себя на месте главной героини... Возбуждение не заставит себя ждать. Напишите сами эротическую новеллу или попросите любовника помочь вам.

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