"Оргазм без проникновения": названы необычные виды секса, о которых вы точно не знали (18+)

Получить оргазм можно разными способами.

Мы привыкли к тому, что секс существует трех видов - вагинальный, оральный и анальный. А все остальное - это извращения. А вот и нет. И сейчас я вам докажу, что можно получить оргазм, даже не входя в партнершу.

Самый элементарный вид - это петтинг. О нем знают многие. Это когда партнеры ласкают половые органы друг друга без проникновения. В чем-то он напоминает мастурбацию.

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Одним из интересных видов является интрафеморальный секс. Мужчина якобы производит мастурбационные движения между бедер партнерши. При этом руки он не использует. Также можно повторять такие движения между грудью. Но тогда такой секс будет называться маммологическим.

Глютеальный секс предполагает, чтобы пенис "ездил" между ягодицами девушки. Но он не подразумевает анальный секс. Можно "поездить" и между ступнями, а именно заняться интерпедальным сексом.

Чтобы разнообразить половую жизнь можно попробовать интрабиальный секс. Это когда ваш член скользит между икрами. Или, например, вертебральный секс - скользит по позвоночнику.

Многих мужчин возбуждает назальный секс. Я уверена, что вы неоднократно это делали, но просто не знали названия. Это когда ваш член касается носа партнерши, или когда вы водите по губам. А пробовали ли вы когда-то потереть свой пенис об ухо или за ухом любимой? Тогда вы занимались ирингом.

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Автор: Диана Могилевич