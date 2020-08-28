Секс стоя – история о скорости. То есть, тебе нужно завестись секунд за 20.

Обычно любовь может нечаянно нагрянуть, когда ее совсем не ждешь. Но с некоторыми советами ты всегда будешь готова к самому неожиданному повороту событий и превратишь классический секс стоя в один из самых запоминающихся.

Читайте такжеНазваны пять причин, почему женщине важно испытывать оргазмНайди опору

Очень хорошо, если у партнера сильные мышцы и он может взять тебя на руки во время секса стоя. Но надежнее все-таки найти опору для рук, чтобы во время страстного порыва случайно не улететь в стену и не получить травму. Опорой могут быть и стол, и барный стул, и перила. Главное – чтобы они были чистыми. Или же не касайся половых органов руками. Гигиена прежде всего, пишет cosmo.com.ua.

Вращай бедрами

Это помогает получить приятные ощущения и тебе, и партнеру. Причем вращать бедрами можно как стоя полностью, так и немного нагнувшись. И каждый раз давление на член будет новым, а значит, ты будешь чувствовать его еще сильнее. Мужчина, соответственно, тебя тоже. Только вращай бедрами максимально мягко и медленно.

Повернись к партнеру лицом

Во-первых, это сексуально и повышает страсть между партнерами. Во-вторых, так вы становитесь еще ближе. И, в-третьих, такая поза помогает сильнее стимулировать клитор. При этом мужчина ничего особенного не делает. Он просто двигается, а трение его лобка и твоего клитора и приводит к более быстрому и яркому оргазму.

Используй лубрикант

Секс стоя – история о скорости. То есть, тебе нужно завестись секунд за 20. Готова к такому секс-ралли? А влагалище? Вряд ли. А значит, натуральной смазки будет недостаточно для безболезненного проникновения члена. Поэтому, чтобы сделать секс стоя приятным, прежде всего, для себя, на свидания и прогулки с мужчиной всегда бери с собой маленький тюбик лубриканта.

Не раздевайся

Совет для самых смелых и опытных пар, которые знают, как, не снимая полностью брюк, рубашки или платья, а иногда и пальто, закончить прямо в туалете ресторана. Особенность секса в одежде в том, что он увеличивает трение половых органов об ткани, благодаря чему оргазм наступает раньше и длится дольше. Правда, нужно быть очень аккуратными, чтобы ничего не порвать. Особенно, если секс вне дома или в гостях.

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Автор: УНИАН