Стоп-10: о чем нельзя говорить с мужчиной в постели

Если не хочешь одной фразой перечеркнуть месяцы отношений с мужчиной, узнай, о чем не стоит говорить в постели с партнером.

Мужское эго хрупкое, как мыльный пузырь и если оно лопается от осознания того, что женщина лучше водит машину или добивается больших успехов в карьере, то представь, что с ним случится, если сказать что-то не то в постели.

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Вот самые жуткие и неприятные темы и фразы, которые только можно найти. Стоит ли говорить об этом с мужчиной после секса? Только если хочешь, чтобы он стал у вас последним, пишет журнал Лиза.

Стоп-5: ужасные темы для разговора в постели

Вопросы, касающиеся секса, не дают нам покоя. Если не хочешь одной фразой перечеркнуть месяцы ваших отношений, узнай, о чем не стоит говорить в постели с мужчиной.

Критиковать его действия

Конструктивная критика полезна, но не всегда уместна. Уверена, что любимому будет приятно услышать замечание во время сексуальных ласк? Это не значит, что нужно молчать, когда тебе неприятно или больно. Объясни мужчине, в чем дело, но без упреков и нравоучений. Обсуждение промахов партнера лучше оставить на потом. Такой разговор должен проходить за пределами спальни.

Приводить в пример других мужчин

Даже уверенного в себе мужчину сравнение с бывшим может обескуражить. Особенно если замечания делаются в стиле: «А вот Сережа умел так…». Ни одному мачо не хочется соперничать с образом из твоего прошлого и, тем более, терпеть незримое присутствие третьего в постели.

Обсуждать размер его достоинства

Размер мужского члена – одна из самых животрепещущих тем для представителей сильной половины человечества. Тебе никогда не простят вопрос из разряда: «И это – все?». Не делай поспешных выводов. Позволь любовнику проявить себя во всей красе. Комментировать размер, форму и другие характеристики его достоинства лучше только в положительном ключе. Если не можешь сделать комплимент – промолчи.

Много болтать

Когда мужчина возбужден, ему совсем не хочется слушать твои рассказы о шопинге с подругами или обсуждать поход в ресторан в грядущие выходные. Чрезмерная болтливость не только раздражает, но и сбивает с романтического настроя. Если ты не хочешь, чтобы секс с этим партнером стал последним, лучше придержи язык за зубами. Обменяться эмоциями и событиями дня можно в кафе или на кухне. Лишние разговоры во время секса мешают обоим любовникам.

Строить планы

Вопросы в духе «А давай поженимся?» или заявления о том, что ты уже придумала имена ваших будущих детей, неуместны во время половой близости. Да, в порыве страсти мужчина готов наобещать тебе золотые горы. А на следующее утро его и след простынет. Не поднимай тему брака во время секса, особенно если с партнером вы встречаетесь не так давно.

Стоп-5: неподходящие фразы для разговора

Есть также несколько фраз, которые стоит приберечь для внутреннего монолога, а не для разговора с парнем. Мужское эго – хрупкое, как мыльный пузырик, напоминаем.

«Ой, а ты уже все?»

Можно намекнуть чуть менее тонко, предложить продлить прелюдию, но только не говорить прямо и в лоб. Эта фраза может буквально порвать в клочья нежное эго и уверенность в себе любого мужчины и тогда получится очень неприятная ситуация.

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«Какой маленький!»

Во-первых, комментировать чужие гениталии – это некрасиво. А во-вторых, мужчина не выбирал родиться с определенной длиной, и стебать его за то, что проиграл генетическую лотерею – так себе подвиг, не по-рыцарски.

«Ну, бывает со всеми»

Наша психика помогает успокоиться после неудачи, если такого же результата достиг кто-то еще. Но это не касается секса. Мужчина не успокоится от новости о том, что «проигрывают» в постели еще миллионы других мужичков по всему свету.

«А вот мой бывший!..»

Не надо. Просто не надо.

«А сколько девушек у тебя было до меня?»

Лучше не задавать вопросов, если не хочешь знать ответы на них.