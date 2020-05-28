Топ-6 поз для секса со связанными руками (фото 18+)

Включи фантазию и возьми веревку в руки - уверены, так ваша интимная близость станет более интересной.

Разнообразие в сексе - святое дело, хотя порой и замысловатое. Когда хочется чего-то новенького, необязательно изобретать велосипед, достаточно опробовать позы со связанными руками.

На сексуальную помощь всегда готовы прийти верные друзья: наручники из секс-шопа, его ремень или веревка, пишет Хочу.

Связанные миссионеры

Старая добрая классика: партнерша ложится на спину, партнер — сверху. Единственное отличие от традиционной «миссионерки» заключается в том, что твои руки привязаны/прикованы над головой к кровати.

В этой позе тебе не нужно ломать голову, куда деть руки: может ущипнуть его, поцарапать, погладить? Обхвати его ногами или двигайся навстречу, остальное доверь своему мужчине.

Но учти, что не к каждой кровати можно пристегнуть наручники или привязать ремень. Кроме того, если вдруг партнер в этой позе сделает тебе неприятно, то у тебя не будет возможности изменить позицию и как-то извернуться. Так что правило номер один: занимайся сексом со связанными руками только с тем, кому на 100% доверяешь.

Нет времени объяснять - садись на лицо!

Он уже две недели обещает кунилингус и ничего не делает? Что ж, сам напросился! Пришло время мести! В этой позе виновник ложится на спину, его руки связаны над головой, а ты поворачиваешься к нему спиной и садишься на лицо.

Главное, сильно не разгоняйся, и не усаживайся в прямом смысле. А то задохнется еще. В этой позе есть нюансы, типа подбора удобной позиции, ноги могут устать, спина затечь... Но если вы разберетесь во всех тонкостях, удовольствие получите оба.

Коробочка с секретом

Я практически не знаю людей, которые любили на физкультуре делать упражнение «коробочка» (лежа на животе, стремимся соединить наши стопы с макушкой головы). Но годы прошли, мы повзрослели и делаем совершенно другую гимнастику. В сексе «коробочка» представляет собой более приятное упражнение. Для этого тебе нужно лечь в эту легендарную школьную позицию (кстати, как насчет игры школьница и учитель физкультуры?), твои скованные наручниками руки расположены за щиколотками. Партнер входит сзади. Главное — не торопиться.

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Эта поза максимально раскрывает тебя всю, мужчине открывается полный доступ к клитору и половым губам. Секс в этой позиции приятный и глубокий, но... Если ты не любительница йоги и стретчинга, то в «коробочке» придется нелегко.

Беспомощная и счастливая

Твоя партнерша стоит на коленях. Заведи аккуратно руки ей за спину и свяжи так, чтобы она случайно не развязалась. Ощущение ее беспомощности и твоего контроля над ситуацией разогреет вас двоих не на шутку. Пока ты в нее входишь, ласкай ее шею и шлепай по попке. Также позиция удобна для ласк сзади.

Большая стирка

Подойди к своей спутнице и скажи, чтобы она последовала за тобой. После чего усади ее на стиральную машину в ванной и привяжи ее руки за головой к батарее. Тут ты можешь сделать ей королевский кунилингус, пока она обвивает твою шею ногами. Грудь открыта для твоих рук и языка, целуй ее внутреннюю часть бедер и приступай к делу, наконец!

Пора на турничок

Если у вас дома есть турник, тогда подойдет еще одно замечательное упражнение. Привяжи руки партнерши к турнику, пусть она обхватит твои бедра, пока ты входишь в нее.

Парень будет извиваться не меньше твоего, если вы поменяетесь местами и ты возьмешь дело в свои руки или рот.

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