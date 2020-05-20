Займись сексом и похудей: ученые выяснили, сколько калорий сжигают поцелуи и интим

Исследование показало, что за минуту активных поцелуев можно сжечь от 5 до 26 калорий.

Секс - это не только приятное занятие, но и возможность сбросить немного калорий. А сколько? Ученые всё подсчитали!

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Сколько калорий сжигают поцелуи

Исследование, опубликованное в American Journal of Medicine, показало, что за минуту активных поцелуев можно сжечь от 5 до 26 калорий. Всё зависит от интенсивности движений: на легкие поцелуи энергия почти не тратится, а вот если вспомнить, что в лице 34 мышцы (а в остальном теле - еще 112), и использовать их с максимальной отдачей, то и результат будет не только приятным, но и полезным.

А что насчет прелюдии?

В ней тоже многое зависит от движений и интенсивности. Например, при ручных ласках можно потратить до 100 калорий в час (хоть и сложно растягивать удовольствие так долго!).

На оральные ласки можно потратить вдвое больше, особенно если принять позу, в которой будут задействованы дополнительные мышцы, например встать на четвереньки. Люди с хорошей физической подготовкой могут даже встать в планку! Но это, конечно, занятие из разряда фантастики.

Сколько калорий уходит на секс

Подходим к главному вопросу. Исследование 2013 года показало, что за 25-минутную сессию женщина в среднем тратит 69 калорий. Оргазм приводит к учащенному сердцебиению и повышенному потреблению кислорода, так что для организма эти ощущения сродни спортивной тренировке.

Но 25 минут не каждая пара выдержит! Другое исследование показало, что средняя секс-сессия длится всего 6 минут, и за это время тратится 21 калория у мужчин и 14 - у женщин.

Чтобы увеличить эти цифры, можно принять позу, в которой задействовано больше мышц:

Миссионерская. Будь сверху - и тогда потратишь больше калорий. Если ты предпочитаешь быть снизу, тогда двигай ногами в такт движениям партнера.

Догги-стайл. Эту позу можно считать интервальной тренировкой, особенно если ты активно двигаешься.

«Наездница». В этой позе ты можешь сжечь больше всего калорий! Можно сидеть лицом или спиной к партнеру.