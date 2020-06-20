Сексолог рассказала, почему женщина не получает оргазм и как это исправить

Сексолог объяснила, как получить удовольствие во время полового акта.

На консультации к Наталье Ежовой часто приходят женщины со словами: "Я не испытываю оргазм". Но это не настолько страшная проблема, как можно себе нафантазировать.

Рефлекс оргазма – это как кататься на велосипеде. Раз научилась, и потом можешь ездить легко. Но вначале тренировки. Никто не рождается с умением ездить на велосипеде. Так или иначе тренировки проходят сначала на трехколесном велосипеде, потом на двухколесном, пишет Единственная.

Читайте такжеНазваны секреты девушек, которые всегда получают удовольствие от секса

Также и с оргазмом. Никто не родился с ним. Его натренировали случайно в детстве или, если не получилось, осознанно во взрослой жизни. И да, мужчины тоже тренировали свой оргазм.

Так что делать, если не испытываешь оргазм во время секса, но очень хочешь?

Первое, что я спрашиваю у женщин с такой проблемой, есть ли у них интимная жизнь с собой. Может ли девушка сама себя довести до оргазма? Если нет, тогда нужно научиться сначала заниматься любовью с собой. Изучить свои собственные реакции тела, свое возбуждение и длительность контакта.

Если в жизни девушки есть самоудовлетворение, то и оргазм у нее все-таки есть! Поздравляю, ты оргазмичная женщина. И теперь знай это о себе и не занижай свою самооценку только из-за того, что ты еще не научилась получать его с партнером. Неправильно тренировалась.

Наталья Ежова предлагает прописать так называемую инструкцию своему партнеру к себе – рассказать, что тебе нравится, и что тебя заводит. И не ставить себе сомнительные и безнадежные диагнозы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram