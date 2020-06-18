"Да, моя госпожа!": секс-позы с веревками, где доминирует женщина (фото 18+)

Главное – помнить, что бондаж должен быть не только приятным, но и полезным, в смысле безопасным. Так что никаких строительных магазинов, шпагатов и стяжек, нам же нужно развлечься, а не ехать после секса в травмпункт.

Если ты решила, что сейчас самое время попробовать что-нибудь погорячее, то вперед — ничто не должно тебя останавливать. Ну разве что карантин. В общем, мы собрали для тебя пять секс-поз, от самых простых до самых оригинальных, где один из партнеров будет связан. Кто из вас — решать тебе.

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Конечно, главное – помнить, что бондаж должен быть не только приятным, но и полезным, в смысле безопасным. Так что никаких строительных магазинов, шпагатов и стяжек, нам же нужно развлечься, а не ехать после сессии в травмпункт. Напоминаем, что у вас должно быть стоп-слово, а в качестве приспособлений отдай предпочтение мягким лентам — толстым вельветовым, например, или игрушечным наручникам, пишет Cosmo.ru.

Ноги вверх! Для этой позы тебе понадобится шелковистая веревка или бондаж на руки и ноги. Левая рука — к левой ноге. Нижний поднимает ноги, а верхний в это время может шлепнуть его и пообещать вернуться через минуту. Нижний за это время должен привыкнуть к необычной позе, смириться со своим положением и устроиться поудобнее. Ты можешь помочь ему при помощи минета или римминга или воспользоваться игрушкой. Если твоему нижнему нравятся шлепки, можешь не отказывать себе в этом удовольствии.

Классика жанра. Если твоя кровать позволяет и ты уверена, что вы не разломаете спинку, просто привяжи его за руки к прутьям. Так ты можешь оказаться к нему лицом и делать всё, что только пожелаешь. Спанкинг в этом положении не вариант, но ты можешь устроить ему танец на коленях. Он может смотреть, но не трогать. В качестве «главного блюда» ты можешь сесть на него верхом: на член или на лицо (для этого длина веревок должна быть несколько больше).

Охо-хо, кажется, у нас есть подозреваемый! Молодой человек, вы арестованы по обвинению в беспричинно накачанных руках и сочных ягодицах. Можешь не только связать ему руки за спиной, но и накинуть на глаза повязку («Стандартная процедура, сэр»), чтобы было интереснее. Следи только, чтобы он ни обо что не ударился, пока ты будешь его куда-то перемещать. Обыщи его о-о-очень тщательно — оружие может быть спрятано где угодно. Если заметила, что он слишком возбудился, предупреди, что это совершенно непозволительно и ты его, конечно, отшлепаешь.

Привязанная к стулу «жертва» — это обычно стиль «дева в беде», но попробуй усадить в кресло парня. Руки привяжи к подлокотникам или, если их нет, соедини сзади запястье к запястью. Ноги можно пристегнуть к ножкам или оставить свободными, чтобы развести их в любой нужный тебе момент. Покажи ему потрясающий стриптиз, дразни его, прикасайся к себе, покажи ему всё, на что ты способна. Сверху лучше не садиться — конструкция шаткая.

А это вариант не для стеснительных! Поставь партнера на колени, чтобы его плечи упирались в матрас, а руки со связанными запястьями поместились между ног. Пользуйся его уязвимым положением! Это твой парень и его ягодицы. Если он давно просил тебя попробовать сделать ему массаж простаты — сейчас самое время, ласкай его бедра и член и ориентируйся на его реакцию.

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