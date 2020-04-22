Секс при беременности: удовольствие без вреда

Специалисты считают, что при отсутствии противопоказаний секс во время беременности полезен.

Акушеры-гинекологи считают, что при отсутствии противопоказаний секс во время беременности полезен, ведь это один из способов сохранить и упрочить прежнюю близость. Однако, в любом случае нужно иметь в виду, что у каждого триместра есть особенности, и важно знать, в какой позе заниматься сексом, будучи в интересном положении.

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В первом триместре беременности женщина может продолжать практиковать любимые позы, а вот во втором и третьем ограничения накладывает активно растущий живот. С 12-й − 13-й недели специалисты советуют отказаться от поз, при которых женщина лежит на спине, поскольку потяжелевшая матка грозит пережать сосуды и затруднить кровообращение. В результате женщина получит головокружение, слабость и тошноту.

Вот несколько удобных поз при беременности, которые, по словам врачей, являются наиболее безопасными для второго и третьего триместров, сообщает Космо.

«Наездница»: мужчина лежит или сидит, женщина сверху

Плюсы: нет давления на живот, партнерша сама контролирует глубину и силу фрикций.

Минусы: в последнем триместре активно двигаться уже довольно тяжело, а глубокое проникновение, легко достижимое в этой позе, может доставить дискомфорт.

Решение: двигаться не вверх-вниз, а только вперед-назад — это облегчит физическую нагрузку.

Коленно-локтевая поза: женщина на четвереньках, мужчина сзади

Плюсы: Одна из самых комфортных поз при беременности, позволяющая избежать даже минимального напряжения спинных мышц. Если руки устали, можно прилечь, уперевшись грудью в подложенную подушку.

Минусы: мужчина легко увлекается и увеличивает амплитуду движений, что может быть травматично и для мамы, и для плода.

Решение: контролируйте ситуацию и остановите процесс при малейшем дискомфорте.

Поза «ложки» при беременности: женщина спиной к мужчине, на боку

Минусы: их нет, главное — следить за тем, чтобы мужчина сильно не давил рукой на живот партнерши.

«Обратная наездница»: женщина сверху, развёрнута спиной к мужчине

Плюсы: в такой позиции исключаются давление на живот и сильная тряска. Женщина может регулировать темп и амплитуду фрикций. Увеличивается стимуляция передней стенки влагалища, прилегающей к клитору, а значит, больше шансов достигнуть оргазма.

Минусы: довольно ощутимо напрягается спина партнёрши.

Решение: если у вас есть проблемы с позвоночником, лучше лечь на мужчину спиной.

У стены: стоя, мужчина сзади, женщина упирается руками о стену

Плюсы: удобная поза для первых двух триместров, пока беременная женщина не испытывает чрезмерной нагрузки.

Минусы: не подходит для поздних сроков или при крупном плоде.

Решение: когда живот уже большой, лучше использовать коленно-локтевую позицию.

Как быть, если нет желания заниматься сексом при беременности

Если врач не рекомендует заниматься сексом, нужно отнестись к его словам серьезно. У такого запрета, как правило, есть физиологические обоснования: если беременность протекает с осложнениями, то сокращения матки во время оргазма и активное воздействие на область, близкую к шейке матки, могут спровоцировать кровотечение и привести к выкидышу.

В частности, от секса придется отказаться:

при подтвержденной угрозе выкидыша, а также если предыдущая беременность (одна или несколько) закончилась неудачно;

при диагнозе «истмико-цервикальная недостаточность шейки матки»;

при предлежании плаценты (велик риск отслойки плаценты и последующего кровотечения);

при любом вагинальном кровотечении или нетипичных обильных выделениях;

при многоплодной беременности (врач может порекомендовать воздержаться от занятий сексом после 28 недель).

Оральный секс во время беременности. Поскольку оральным путем можно легко передать инфекцию, необходимо сдать соответствующие анализы и исключить (или вылечить) все возможные заболевания. Некоторые специалисты во время беременности не рекомендуют кунннилингус, а вот минет вполне безопасен – конечно, если нет токсикоза.

Далеко не у всех пар во время беременности партнерши мысли о сексе вызывают большой энтузиазм, но если женщина может объяснить смену своего настроения и потребностей гормональными колебаниями, то мужчине придется гораздо сложнее - свое нежелание вступать в интимные отношения с женой он должен обосновать предельно корректно. Основные «отмазки» с обеих сторон обычно заключаются в «присутствии» при ласках «третьего» (разумеется, речь идет о малыше), «невероятной хрупкости» организма и страхе «что-нибудь повредить».

Почему секс при беременности полезен: если у женщины нет медицинских противопоказаний, то секс во время беременности может быть очень полезен.

Интимные отношения могут стать отличной альтернативой фитнесу: секс — это достаточно энергозатратный процесс, к тому же включающий в себя и крайне полезные женщинам элементы растяжки.

Выброс окситоцина, происходящий во время близости с партнером, снижает проявления стресса и тревожность, улучшая эмоциональное состояние будущей мамы.

Во время беременности увеличившаяся матка и сместившиеся органы малого таза могут ухудшить нормальную циркуляцию крови, спровоцировать венозный застой и снизить кровоснабжение тканей. При наличии других неблагоприятных факторов (курение, наследственная предрасположенность, сидячая работа) это может привести к варикозному расширению вен ног и даже малого таза.

Многих женщин пугает напряжение матки, появляющееся после оргазма, однако если оно не сопровождается болезненными ощущениями и проходит в течение получаса, причин для волнения нет. Матка — это мышца, и ей необходимы тренировки, для которых как раз и нужны правильные позы для секса, которые рекомендуются при беременности: способность матки сокращаться очень пригодится во время родов. При доношенной беременности половая жизнь — лучший способ подготовки к процессу деторождения.