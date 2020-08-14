Вместо звонка будильника: правила утреннего секса для идеального начала дня (18+)

Утренний секс провоцирует выделение эндорфинов и даже укрепляет иммунную систему. Но занимаются им только из-за неописуемого удовольствия. Ведь эмоции и ощущения, которые он дарит, нельзя ощутить ни днем, ни вечером.

Заниматься любовью спросонья — это все равно что делать свои эротические сны явью или, говоря простым языком, "трахнуть сказку". Ни один мужчина не откажется от утреннего секса. Может, и вам пора полюбить этот способ пробуждения?

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Начинайте день с занятий любовью. К тому же утренний секс является куда более полезным, чем утренняя зарядка. Чтобы получить максимальное удовольствие от утреннего секса, предлагаем вам несколько советов.

Правила утреннего секса

- Не забудьте почистить зубы. Минутное дело, а неприятный запах со рта не самый приятный сексуальный опыт.

- Избавьтесь от рутины. Попробуйте что-то новенькое, утро отличное время для экспериментов.

- Положите контрацептивы в тумбочку около кровати. Вы не знаете, к чему могут привести теплые объятия сутра. Не теряйте время на поиски презервативов по всей квартире.

- Избавьтесь от комплексов. Позвольте себе не думать о всех погрешностях своей фигуры, хотя бы сутра. Отпустите свои комплексы и наслаждайтесь моментом.

- Смените обстановку. Вы можете выйти из зоны спальни, и например, переместиться в ванну. Утренний душ в совокупности с утренним сексом, лучшее начало дня.

- После секса один из вас может сделать завтрак или принести в кофе в постель, еще одна возможность хорошо встретить утро.

- Если же времени в обрез, но отказывать себе в удовольствии не хочется…сделайте это быстро. Утром вы боитесь опоздать на работу, сердце стучит быстрее и адреналин зашкаливает, это добавит перчинки в ваши отношения.

- Секс может вполне заменить утреннюю зарядку. Во время занятий сексом задействованы практически все группы мышц.

- Утренний секс полезен для здоровья. Благодаря утренней близости вдвое сокращается риск сердечных заболеваний, нормализуется кровяное давление. Исследования также показали, что именно утренний секс помогает бороться с мигренью и ОРВИ.

- Женщины, которые предпочитают занятия утренним сексом, реже страдают депрессией, а мужчины, выбирающие секс по утрам, меньше подвержены стрессам.

- Гормональный плюс. Тестостерон в крови мужчин достигает своей максимальной концентрации с 7:00 до 8:00 утра.

- Биоритмы возникновения сексуального желания у мужчин и женщин полностью совпадают 2 раза в сутки — в 8 часов утра и в 8 часов вечера. В эти часы мужская и женская кривые сексуальности достигают одновременного максимума. Это лучшее время для сексуального контакта. Кроме этого, по мнению ученых, за 20 минут активного секса можно сжечь около 200 калорий.

- Утренний секс является лекарством против похмелья.

Лучшие позы для утреннего секса

Утром хорошо отдохнувший организм гораздо интенсивнее реагирует на ласки, в связи с чем оргазм становится ярче и продолжительнее.

Поза «ложки»

Поза «ложки» считается классической утренней позой. Особенно эта поза хороша, если женщина еще сонная, а мужчина готов к сексу. Партнеры располагаются лицом в одном направлении, мужчина позади женщины. Вариация этой позы для секса - поднятая и закинутая за партнера нога.

Перевернутая миссионерская поза

Перевернутая миссионерская поза является зеркальным отражением классической миссионерской позы.

Поза лотоса

Мужчина, скрестив ноги, садится в позу лотоса. Женщина садится сверху, обхватывая его ногами.

У утреннего секса есть свои плюсы и минусы, и главный минус - нехватка времени по утрам. Но плюсов несравнимо больше. Уделите друг другу утром немного времени и ваш день точно станет удачным.

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Автор: Виктория Гордиенко