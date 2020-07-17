Секс-педагог назвала 10 правил интимной близости, которых должен придерживаться каждый

Специалист подчеркивает, что секс должен быть только по взаимному согласию.

Сексуальная жизнь – это не только удовольствие и страсть, но и большая ответственность. Поэтому, чтобы себя обезопасить – стоит придерживаться правил.

Список составила секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Instagram.

1. "Нет" всегда означает "нет". Согласие на секс выражается словами "Да, я хочу с тобой секса", "Займемся сексом". Ни красная помада, ни короткая юбка, ни флирт не является приглашением к сексу.

2. Обязательно устанавливай сексуальные границы. Если не готов/ не готова идти дальше, чем объятия или петтинг, обязательно сообщи об этом.

3. Не соглашайся на секс без презерватива! Это самый безопасный и доступный вид контрацепции для подростков и молодежи.

4. Помни, ты можешь отказаться от секса на любом этапе сексуального взаимодействия. Даже в последний момент можно передумать и остановить партнера/партнершу. И они могут сделать то же самое. Это нормально.

5. Никогда не соглашайся на секс под действием алкоголя, наркотиков, на "слабо" и не занимайся сексом с человеком, который находится под действием каких-либо веществ. Это может привести к неприятным последствиям.

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6. Если ты не уверен/ не уверена, что партнерша/партнер готовы пойти дальше или пробовать что-то новое – спроси разрешения. И можешь продолжать в случае четкого согласия, выраженного словами.

7. По внешнему виду нельзя определить, болен человек или нет. Он/ она могут даже не знать, что являются переносчиками опасных заболеваний.

8. Любовь и верность – не гарантия безопасных отношений.

9. Если считаешь, что еще не готов/ не готова к сексу – отложи этот вопрос минимум на пол года. Нормально начинать заниматься сексом и в 17, и в 25 – главное, физиологическая, психологическая, информационная готовность.

10. Не ориентируйся на порнографию – это выдумка, монтаж и значительное преувеличение. Секс – это, прежде всего, общение и близость, а не половой акт.

Ранее сексуальный педагог, автор программ по сексуальной грамотности Юлия Ярмоленко в интервью УНИАН рассказала, когда следует начинать половое и сексуальное воспитание детей, какую роль в этом должны играть родители и какие ошибки они допускают, опираясь на сложившиеся в обществе стереотипы.

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