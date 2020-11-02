Отметим, что способов удовлетворить друг друга очень много, и ограничиваться обычным проникающим сексом просто скучно.

Почему-то считается, что не мужское дело - переживать об интимной жизни и сомневаться в себе. Но такие проблемы бывают и у мужчин тоже, причем порой избавиться от них сложнее, чем женщинам от своих.

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Предлагаем несколько советов, как решить этот вопрос с наименьшими потерями для собственного эмоционального состояния, пишет kurer-sreda.

Мерить удовольствие по оргазму неправильно

Напомним важное: способов удовлетворить друг друга очень много, и ограничиваться обычным проникающим сексом просто скучно. Только чтобы понять, какие способы вам подходят, нужно их обговорить и, возможно, даже устроить поиск чувствительных зон — здесь у многих проблемы. Никто не родился гением коммуникации: поначалу говорить о сексе будет стыдно, неловко и смешно. Но все получится!

Если и после этого с вами кто-то не может получить оргазм, это все еще не значит, что вы плохой партнер и ужасный мужчина. Помните и о том, что есть люди, у которых в принципе не получается получить оргазм. Ни с кем. Это не крест: в сексе есть масса других удовольствий.

Отдельно заметим: эрекция у мужчин тоже не должна возникать по щелчку пальцев, не говоря уж об оргазме. И получить его (тем более, если это не первый раз за день) сложно бывает не только женщинам. Если ваша партнерша этого не понимает, не стесняйтесь ей сказать. Это будет лучше, чем если от вас будут требовать невозможного и разочаровываться.

Ваш половой член не уникален

Надеемся, с комплексом «у меня маленький» вы расстались еще в подростковом возрасте. Если нет, сообщаем: скорее всего, ваш член — нормального и среднего размера. Если ваш член очень большой, вы бы об этом уже точно знали. Но если он объективно очень маленький, то это тоже не беда: еще раз подчеркнем, что в сексе есть другие активности помимо обычного проникновения.

Бывает, что можно услышать о себе нелестный комментарий и долго переживать. Но поверьте: если женщина язвительно сказала что-то про размер и уж тем более с кем-то вас сравнила, то, вероятно, она просто хотела отомстить или уколоть вас, используя стереотип. Ведь никто не берет с собой в постель линейку. Гораздо больше, чем размеры органов, на качество интимной жизни влияет близость между партнерами и ваше восприятие друг друга.

Смазка - это не стыдно

В нашем обществе почему-то считается, что тащить в постель все, кроме своих тел, это извращение. Причем иногда это относится и к презервативам — хотя это банально ваша безопасность.

Не пожалейте денег, приобретите нормальную смазку и (главное) используйте ее — все-таки мы здесь все взрослые люди. Один раз попробуете — и поймете, что она только улучшает секс. Если конкретно вы разницы не почувствуете, то хотя бы женщина оценит: природная смазка, даже если ее много, не спасает от воздействия трения на кожу. А радовать друг друга — тоже вклад в отношения и интимную жизнь.

Стандарта не существует

Не ведитесь на шутки и стереотипы, транслирующиеся в массовой культуре. Если героиня сериала возмущается, что какой-то мужчина отказался делать куннилингус, это не значит, что ваша партнерша жаждет получать его ежедневно. Ну и если вас самого «не прет» от чего-то стереотипного, а партнерша это предлагает, очень важно не скрывать свои эмоции. Не все мужчины обязаны любить, например, оральный секс — даже если женщина готова его делать.

В Палате мер и весов нет ничего, связанного с сексом, фильмы для взрослых тоже точно не то, на что стоит равняться. Потому что стандарта… нет. Если все делается искренне, то секс не может быть «не таким». Атмосфера, скорость, массаж, комплименты, спонтанность — все это может быть, а может и не быть в любых комбинациях. До тех пор, пока всех участников ситуация устраивает. Отсюда, кстати, еще один позитивный вывод: судить о своих способностях по одной партнерше — бесполезная трата времени.

Во время секса устают все. Вообще все

Кстати о долгом сексе. Не забудьте только о том, что все мы люди из плоти и крови: устать после 20 минут секса, даже если это простая миссионерская поза, а не гимнастический этюд, абсолютно нормально. По своей интенсивности секс напоминает тренировку в зале. И что-то нам подсказывает, что в тренажерке вы отдыхать не стесняетесь.

Не стоит строить из себя героя-марафонца, доказывая, что вы можете два часа. «Правильного времени» секса тоже не существует. Во-первых, спросите у женщины: может быть, ее устраивает 5-минутный интим, просто она тоже молчит, как партизан, и терпит. Во-вторых, просьба побыть сверху партнерше, сменить позу или просто полежать несколько минут рядом, чтобы перевести дух, еще не убила ни одни отношения.

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Автор: УНИАН