Секс на фитболе позволит разнообразить вашу интимную жизнь, испытать новые ощущения и, к тому же, сделает процесс чуточку более веселым и спортивным!

Фитбол пригодится не только для йоги и укачивания младенца, но и для секса. Новые вариации известных поз, неожиданные углы, незабываемые ощущения... Только не забудь поставить под него упор, чтобы не укатиться слишком далеко!

У вас ещё нет гимнастического мяча для фитнеса ? Тогда взгляните на эти позы секса с мячом - это прекрасный вариант разнообразить ваш секс, пишет Cosmo.

Будьте осторожны, позы секса с мячом могут быть травмо опасны!

1. Прыгающее сиденье

Пусть он сядет на фитбол, опираясь ступнями на пол. Сядь к нему на колени (спиной) и начинай медленно прыгать вверх-вниз, чувствуя качание мяча. Он поможет сделать и без того близкий контакт еще теснее и приятнее!

2. Покоритель дивана

Он сидит на диване, опустив ноги на пол. Ты садишься на фитбол, согнув ноги в коленях и поставив их на диван. Он слегка покачивает фитбол, чтобы регулировать глубину и скорость. Вы оба на неровных поверхностях, и это очень необычно. Поза весьма удобна для зрительного контакта и чувственных поцелуев.

3. Страсти в космосе

Ляг спиной на фитбол, сцепи руки в замок за головой и раздвинь ноги, поставив их на пол. Расслабь шею и позволь голове свободно лежать на мяче. Пусть он встанет на колени и ласкает тебя языком и руками, двигая фитбол для неожиданных ощущений. Потом можете поменяться ролями.

4. Секс-мяч для тебя

Купи фаллоимитатор с основанием-присоской и закрепи его на фитболе (если такого нет, держи обычный в руке). Ляг животом на мяч, опираясь о пол руками и ногами, двигай его туда-сюда вместе с игрушкой. Попроси его встать сзади и заняться анальными ласками (а если есть свободная рука, пусть именно он держит секс-игрушку). Так ты получишь двойное наслаждение по цене обычного.

5. Секс-мяч для него

Поменяйтесь ролями, теперь пусть он сядет на фитбол с закрепленным фаллоимитатором (или без него, если он не настолько открыт). Сядь к нему на колени, обними ногами его бедра, а руками — шею и двигайся уверенно, но плавно, чтобы ничего не повредить. Для пущей устойчивости прислоните фитбол к стене. Приятной физкультуры!

Как вы уже поняли, у каждой пары, которая не чурается сексуальных экспериментов и экстремального секса, в арсенале обязательно должен быть гимнастический мяч. Он привнесет в вашу сексуальную жизнь так необходимое разнообразие и новизну!

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Автор: УНИАН