Названы топ-5 экстремальных поз для секса, которые вы точно не пробовали

В секс можно вносить разнообразие.

Секс-поз существует очень много. Какими-то из них мы пользуемся часто, а о каких-то и вовсе не знаем. Но не беда, мы это исправим!

Гимнастическая 69

Главное требование к этой позе – гибкость партнерши. Женщина ложится на кровать головой к краю и сгибается пополам. В это время мужчина встает у края кровати и наклоняется к женщине. Будет отлично, если у вас есть какие-то навыки йоги.

Противоположность

Данная поза подарит вам новые острые ощущения. Мужчина должен встать на колени спиной к девушке. Она же должна лечь между его ног и запрокинуть свои ноги себе на плечи. Грубо говоря, женщина лежит в миссионерской позе, но мужчина входит в нее под другим углом.

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Антимиссионерская

В данной позе мужчина лежит на спине и сгибает ноги в коленях так, чтобы они упирались в грудь. Девушка присаживается на достоинство лицом к партнеру, между его ног. Таким образом женщина контролирует процесс, а смена ролей подарит необычные ощущения и новое возбуждение.

Водонапорная башня

Эта поза позволит мужчине глубоко проникнуть в женщину. Стоит отметить, что «водонапорная башня» достаточно опасна, поэтому заниматься сексом в этой позе нужно очень осторожно. Так как можно повредить женщине шею. Итак, партнерша становится в березку и упирается руками о кровать. Мужчина в это время присаживается на нее сверху.

Тачка

Эта поза и смешная, и сложная, и возбуждающая одновременно. Женщина становится на руки, а мужчина поднимает ее ноги и входит между них. Таким образом партнерша ногами обхватывает талию партнера. Стоит отметить, что если руки у девушки слабые, то долго в такой позе она не продержится.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы семь вещей, которых мужчины больше всего хотят в сексе.

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