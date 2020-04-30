Секс после родов: топ-6 фактов об интимной жизни после появления ребенка

Эксперты назвали несколько удивительных фактов о сексе после рождения ребенка.

Многих женщин пугает мысль о том, каким будет секс после рождения ребенка. Спешим вас успокоить – после восстановления ваша сексуальная жизнь будет такой же, какой была до родов, а может даже лучше!

Факт 1. Возможно, сначала это не будет так же хорошо, как раньше

Даже если роды прошли нормально, уровень гормонов после родов меняется, что может вызвать некоторые осложнения и повлиять на эластичность тканей влагалища. Уровень эстрогена падает сразу после родов и остается низким во время грудного вскармливания.

«Когда женщина кормит грудью, особенно в начале, снижение эстрогена в сочетании с высоким уровнем пролактина и окситоцина может имитировать менопаузу в течение первых двух-трех месяцев», — говорит д-р Ребекка Бут, гинеколог из Луизвиль, Кентукки.

Когда нормализуется уровень гормонов, пройдут и ночная потливость, и сухость влагалища, и боль.

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Факт 2. Есть веская причина, по которой вам не до секса

Недостаток сна, меняющиеся взаимоотношения между вами и партнером, некоторые проблемы с фигурой, не всегда создают нужное настроение. Если вы кормите грудью, даже мать-природа работает против вас.

«Кормящая женщина вырабатывает окситоцин, гормон, который вызывает любовь к ребенку, но подавляет ваше либидо», — говорят специалисты.

Факт 3. Секс сейчас еще более важен, чем прежде

Секс важен для ваших отношений с партнером, ведь его отсутствие может привести к чувству отдаления друг от друга. «Если нет физической близости или если она действительно ограничена, пары начинают чувствовать себя соседями по комнате, что не очень хорошо для семейных взаимоотношений. Чувство отдаления может привести к обиде», — говорит Эми Левин, секс-эксперт из Нью-Йорка.

Факт 4. Спонтанный секс — ваш лучший друг

Романтика — это важно, но сейчас, вашим лучшим другом может оказаться спонтанный секс, без свечей и шампанского, но в неожиданном месте, например, в ванной комнате, гардеробной или даже прихожей!

Факт 5. Секс после обеда тоже может быть восхитительным

Часто к вечеру вы очень устаете и сил на секс совсем не остается. Используйте любую возможность заняться им днем, например, когда няня ушла с ребенком на прогулку или, когда малыш заснул после дневного кормления.

Факт 6. Секс после родов может быть даже лучше, чем вы думаете

Многие женщины говорят, что их отношение к сексу изменилось после рождения ребенка. Роды изменяют чувствительность половых органов и женщины, не испытывавшие оргазм раньше, начинают получать от секса удовольствие. Дайте себе время на восстановление после родов, и ваша сексуальная жизнь обязательно возобновится и заиграет новыми красками! Привыкнув к новой роли — матери, не забывайте о роли женщины.