Секс после родов: как приспособиться к новым реалиям и получить удовольствие

Никто не в состоянии хотеть близости всегда, тем более женщина, которая недавно стала мамой и переживает новый, волнущий и в чем-то стрессовый этап своей жизни.

Рождение ребенка - важное и счастливое событие в жизни. Но вместе с радостью и безграничной любовью оно приносит и некоторые проблемы в сексе, с которыми пара раньше не сталкивалась.

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Как их решить и что нужно знать, чтобы интимная близость после родов была приятной и безопасной, пишет Cosmo.ru.

Когда?

В среднем врачи советуют выждать шесть недель. Но все же перед возобновлением половой жизни следует посетить гинеколога. Если женщина пока не чувствует желания, не стоит торопить события.

Как?

Некоторые из этих правил применимы в любых сексуальных отношениях, а не только при интимной близости после родов. Общая рекомендация для женщин, которые совсем недавно стали мамами – уделяйте максимальное внимание своим нуждам и не торопитесь, если желание пока не вернулось.

1. Долгая прелюдия. Женщине обычно требуется больше времени, чтобы «разогреться», а после родов она может нуждаться в еще более долгих предварительных ласках. Партнер должен быть бережен и терпелив, тем более что прелюдия порой доставляет много удовольствия. Можно использовать разные техники, игрушки и атрибутику, настраивающую на эротический лад.

2. Отдохните. Большинство новоиспеченных мам буквально валятся с ног от усталости и недосыпания. О каком сексе может идти речь? Прежде всего нужно уделить время себе и как следует расслабиться. В этом помогут горячая ванна, массаж, да и просто крепкий, качественный сон.

3. Не форсируйте. Если сил для секса все-таки недостаточно, заставлять себя – наихудшая идея. Даже если партнер настаивает. Муж или бойфренд обязан учитывать ваше «нет» - кажется, это непреложная и очевидная истина, но это до сих пор не все понимают.

4. Используйте лубрикант. Из-за действия гормонов у недавно родившей женщины может не хватать естественной смазки. К счастью, в аптеках и секс-шопах большой выбор смазок – берите ту, что на водной основе и с натуральным составом (безопасно для кормящих мам). Лубриканты с глицерином нарушают баланс вагинальной микрофлоры, а силиконовые раздражают нежную слизистую.

5. Ищите удобную позу. В вашем нынешнем состоянии любимую позу для секса, возможно, придётся выбирать заново, поскольку травмы, которые женщина иногда получает при родах, могут вызывать болевые ощущения.

6. Разделите ответственность. Часто бывает, что молодая мама взваливает на себя весь быт и, конечно, большую часть ухода за ребёнком. Скажите партнёру, что вам нужна помощь – это позволит вам больше отдыхать и укрепит доверие в паре. Сил на секс сразу прибавится!

7. Тренируйте мышцы. После родов мышцы тазового дна могут терять тонус. Если вы хотите «вернуть форму», попробуйте классические упражнения Кегеля или специальные тренажёры для интимных мышц.

8. Любовь и принятие себя. Эти киты самоощущения как никогда важны! Изменения тела после беременности и родов могут стать тяжёлым испытанием для вашей самооценки. Попробуйте воспринимать их как то, что позволило вам стать мамой. Вы проходите через новый опыт, и это не может не отразиться на теле. Тело – вместилище всего, что вы переживаете и чувствуете. А значит, любые его трансформации ценны и важны.

Что еще нужно знать?

Никто не в состоянии хотеть близости всегда, тем более женщина, которая недавно стала мамой и переживает новый, волнущий и в чем-то стрессовый этап своей жизни.

Итак, «положенный» для секса срок вроде бы наступил, а соответствующее настроение запаздывает? Если вас это сильно беспокоит, сходите к гинекологу. А если желание всё-таки вернулось, но во время близости вы испытывали боль, тем более сходите и обязательно расскажите об этих ощущениях врачу.

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