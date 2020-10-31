Они записаны сексопатологами и докторами наук и содержат реальные научные советы.

Сервис Pornhub запустил серию образовательных видео о сексе. Платформа предлагает "настоящие разговоры о сексе от тех, кто знает его лучше всего".

Об этом пишут Буквы со ссылкой на Dazed.

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Всего платформа выпустила 11 образовательных роликов продолжительностью две-пять минут. Они записаны сексопатологами и докторами наук и содержат реальные научные советы.

Среди тем, которые затрагиваются в роликах, – здоровые привычки мастурбации, правильное использование презерватива, женская и мужская анатомия и другое.

В одном видео даже рассказывается о том, как заниматься безопасным сексом во время эпидемии коронавируса.

Ранее сервис Pornhub рассказал, как вырос трафик сайта из-за глобального карантина в связи с распространением нового коронавируса.

Новости секса: что известно

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Автор: УНИАН