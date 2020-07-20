Сексолог рассказала, почему женщины не инициируют интим

Женщины часто не инициируют секс, потому что считают это бесполезным делом.

Часто женщины относятся к сексу всего лишь как к обязанности вроде мытья посуды или уборки.

Психолог и сексолог Наталья Ежова посоветовала, как это изменить, пишет Единственная.

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По результатам личного опроса Ежовой, около 80 % женщин ждут инициативы в интиме от мужа. В то же время у последних (69 процентов) такие же ожидания относительно своих партнерш.

Женщины часто не инициируют секс, потому что считают это бесполезным делом. Ведь он не приносит им удовольствия. Женщины расценивают интим как обязанность или благодарность за подарки или деньги, которые им дают мужчины.

Что же нужно сделать, чтобы изменить эту установку и наконец начать получать от секса удовольствие?

"Рекомендую изучить входные данные: глубину проникновения, темп, позу, продолжительность полового акта, время дня (утро, день или вечер), количество контактов в месяц и т.д. После составить свой рецепт и уже по нему готовить интим. В первую очередь, для себя", – советует сексолог.

Ежова рекомендует стать инициатором близости, чтобы узнать ответы на предыдущие вопросы. И как только женщины получат эту информацию, заметят, что начнут получать удовольствие и по-другому относиться к сексу.

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