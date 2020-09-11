Сексологи убеждают, что регулярный секс укрепляет иммунитет и не только.

Ни для кого не секрет, что регулярный секс крайне положительно влияет на наше здоровье.

О полезных свойствах интимной жизни рассказала сексолог Кейт Тейлор, пишет The Sun.

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Один из плюсов регулярного занятия сексом – повышение иммунной системы организма. Соответственно, заниматься любовью следует часто, чтобы быть более устойчивыми к воздействию вирусов.

"Люди, имеющие интимную связь по меньшей мере трижды в неделю, имеют более крепкий иммунитет", – заявила специалист, ссылаясь на результаты проведенного исследования.

Неожиданно, но секс, задает организму приемлемую физическую нагрузку, а также может быть отличной профилактикой гипертонии. Кроме того, отметила эксперт, при условии регулярности он "снижает риск смерти от рака простаты и болезней сердца".

К тому же это тонизирует и укрепляет мышцы всего тела, защищает от боли.

Также доказанным свойством регулярной интимной жизни является предотвращение депрессивных состояний, бессонницы, нежелательных последствий стресса. Объясняется это тем, что во время секса осуществляется синтез нейромедиаторов, известных как "гормоны радости" – эндорфинов, окситоцина, дофамина. Под их влиянием нормализуются функции психики: человек чувствует себя спокойнее, увереннее, а также крепче спит.

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Автор: Виктория Гордиенко