Психологи рассказали, почему люди сожалеют о сексе

Специалисты выяснили, что женщины и мужчины по-разному сожалеют о сексе.

И мужчины, и женщины иногда жалеют из-за сексуального и романтического опыта. Но по разным причинам: мужчины чаще расстраиваются из-за упущенных возможностей, а женщины - из-за дурацких любовников и случайных связях.

Об этом говорится в исследовании американских психологов, опубликованном в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, пишет 24 канал.

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Исследователи изучили 61 412 объявлений в разделе сайта Craigslist, где люди ищут незнакомцев, с которыми пересеклись в общественных местах. Также психологи проанализировали 3500 постов на сайте FMyLife.com, где пользователи анонимно делятся историями из жизни (по принципу "підслухано").

Выяснилось, что за потерянные контакты чаще писали мужчины: в 42 911 случаях мужчины искали незнакомок, с которыми где-то виделись. Лишь 18 501 сообщения были посвящены незнакомцам, которым заинтересовались девушки. Зато женщины чаще мужчин рассказывали о нелепых свиданиях и неудачном сексе.

"Мужчины склонны переоценивать свои шансы на секс, и поэтому в среднем чаще сожалеют об упущенных возможностях, чем женщины. Женщины больше склонны жалеть, что встречались или занимались сексом с какими-то мужчинами", – рассказал Грегори Уэбстер, психолог из Университета Флориды.

Статья объясняет различия риском беременности – для женщины последствия могут быть более сложными, чем для мужчины. Выборка ограничивается аудиторией двух специфических сайтов, поэтому неизвестно, совпадут ли результаты с выборкой по стране или миру.