Упс-с, проблема: почему хочется в туалет прямо перед оргазмом

Бывает, что ты забыла сходить в туалет перед сексом и в процессе очень хочется «по-маленькому». Жизненно. Это случается. Но некоторые женщины не могут достичь оргазма, потому что им кажется, что вот-вот... произойдет конфуз. Объясняем, почему это случается и почему этого не надо бояться.

Многие женщины опасаются «протечки» во время секса, и это только наша беда, потому что мужчины наделены физиологическим механизмом, который не позволяет им помочиться во время эрекции.

Примерно у 60% женщин, которые страдают разной степенью недержания (например, во время кашля или чихания), выделяется моча во время полового акта, пишет Cosmo.

Есть вероятность, что то, что ты принимаешь за мочу, ею не является. До сих пор эта тема обсуждается в научной среде (не слишком активно, потому что найти участниц экспериментов не так-то просто): одни ученые уверены, что выделяемая жидкость все-таки моча, другие же отстаивают позицию, что это жидкость из желез Скина.

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Возможные причины

Ну, начнем с того, что ты могла забыть помочиться перед сексом. Во время сексуальной стимуляции член или пальцы могут так или иначе надавить на мочевой пузырь и вызвать желание немедленно его опорожнить.

Если же ты сходила в туалет, а дискомфортное чувство не проходит, попробуйте другую позу. Мочевой пузырь может «среагировать» на активные толчки.

Проблему порой вызывает лубрикант — может быть, именно таким образом у тебя проявляется аллергическая реакция? Зуд в области мочеиспускательного канала можно легко принять за желание сходить в туалет.

Ты не хочешь в туалет

Это не джедайские внушения магистра Йоды. На самом деле некоторые женщины описывают ощущение надвигающегося оргазма именно как нестерпимое желание помочиться. От страха, что последнее произойдет, они так сильно напрягаются, что «теряют», собственно, сам пик удовольствия. Британские ученые доказали: чем больше ты думаешь, как бы не описаться во время секса, тем меньше у тебя шансов на оргазм.

Попробуй расслабиться. Сходи в туалет заранее, чтобы твой мочевой пузырь был пуст и не нашлось причин для беспокойства. Возможно, ты на грани того, чтобы испытать один из самых головокружительных оргазмов в своей жизни.

А если нет? Не страшно. Честное слово, во время секса происходит обмен жидкостями, и вряд ли твой партнер будет в шоке от небольшого конфуза. Ты не останешься лежать в луже, скорее всего, выделится всего несколько капель, что пройдет незамеченным.

Стрессовое недержание мочи

Это недержание возникает, когда повышается внутрибрюшное давление: ты поднимаешь тяжести, активно занимаешься спортом или... занимаешься сексом.

Причин может быть несколько:

беременность и роды;

менопауза;

камни в мочевом пузыре;

избыточный вес;

инфекции мочеиспускательного канала;

некоторые препараты;

сильный стресс.

Но по большому счету во всем виноваты слабые мышцы тазового дна.

Что делать?

Хорошо, мы выяснили, кто виноват, но что делать? Помимо медикаментозного лечения нам пригодятся старые добрые упражнения Кегеля! Именно они укрепляют мышцы тазового дна.

В отличие от бицепсов мышцы таза найти не так уж просто. Удобный способ: находясь в туалете, прерви процесс мочеиспускания. Чувствуешь напряжение? Это они и есть! Важный момент: упражнения Кегеля в этом состоянии делать нельзя – появятся проблемы с мочевым пузырем.

Крепкие мышцы тазового дна поддерживают мочевой пузырь и кишечник, и благодаря этому после мочеиспускания ничего не «подтекает». Почитать больше о тренировках можно здесь.