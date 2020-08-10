"Давай поговорим": 5 правил секса по телефону (18+)

Сократить расстояние с любимым человеком поможет секс по телефону или виртуальная близость - благо, в наше время это уже не проблема.

В ХХІ веке длительная разлука с любимым человеком может проходить менее болезненно для ваших отношений. А все из-за широкой возможности практиковать секс на расстоянии. В этом вам помогут несколько простых правил, как доставить удовольствие любимому без прикосновений.

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В сексе по телефону главную роль играет голос

Твой голос должен быть томным. Это безумно возбуждает мужчин! Только не нужно перебарщивать с охами и вздохами – это тебе не порно. Достаточно будет просто понизить голос.

Попытайся описать партнеру весь процесс как можно реальнее

Не стесняйся! Называй все вещи своими именами. Например, пенис – пенисом, а соски – сосками.

Акцентируй внимание на малейших деталях, о которые знаете только вы

К примеру, у него есть родимое пятно или просто родинка, обязательно расскажи о том, как ты ласкаешь то место. Или попроси поцеловать твою родинку чуть выше пупка и пульсирующую венку на шее. Казалось бы, такие незначительные детали помогут вам представить процесс более реалистично.

Для создания романтичного настроения включи спокойную музыку

Медленная мелодия без слов поможет вам быстрее включиться в процесс и получить желанное удовлетворение.

Не затягивайте беседу

Сексуальный разговор может надоесть вам обоим. Теоретически секс на расстоянии должен длиться столько же, сколько длится обычно твой половой акт в реальности.

Виртуальный секс по видеосвязи

Отдельно стоит поговорить о сексе по видео связи. Почти в каждом мессенджере сейчас есть функция не просто звонков, а видеосвязи. А это отличный инструмент для виртуального секса. Тогда вам не придется постоянно отправлять фотографии и пытаться словами донести эмоции, потому что ваши чувства будут выдавать голос и мимика.

Так вы сможете буквально достичь оргазма вместе, наблюдая за тем, как удовольствие получает и ваша половинка.

Но важно понимать, что секс на расстоянии не всегда должен заканчиваться реальной мастурбацией, это может быть просто невинный секстинг, который вызывает возбуждение и подогревает ваши отношения, даже когда вы просто сидите на работе. Тогда гораздо уместнее, конечно, переписываться, а вечером созвониться, чтобы завершить начатое.

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