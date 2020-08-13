Психолог назвала 5 главных правил интимной переписки, которые должна знать каждая женщина

Эксперт уверяет, что не обязательно отправлять любимому обнаженные фото. Достаточно пококетничать со своим партнером.

Психолог и сексолог Наталья Ежова знает, как настроить мужчину на интим с помощью правильных месседжей.

Насколько качественным будет секс, зависит не только от ваших действий в постели, но и от того, как вы сумеете настроить своего партнера на интим заранее, рассказала эксперт, пишет Единственная.

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"Желание не возникает сразу, его нужно подогреть на медленном огне. Женщины и мужчины любят получать удовольствие от «жарких» мыслей. Вдохновляйте своего партнера на сексуальные фантазии", - объясняет Наталия Ежова.

Психолог отмечает, что проще всего это сделать с помощью смс-сообщений интимного характера. Это не обязательно должны быть месседжи с обнаженными фото. Достаточно пококетничать со своим партнером.

Сексолог составила пять правил интимной переписки, которые должна знать каждая женщина:

Пиши так, чтобы он увидел картинку. Опиши, что на тебе надето, и где ты находишься. Дай разгуляться его мыслям.

Не будь слишком строгой и консервативной. Ставь смайлики, не жалей их. Тогда беседа будет иметь легкий и игривый характер.

Провоцируй его шутя. Используй слова, которые ассоциируются с интимом. Вместо «я хочу» напиши «я жажду», вместо «отлично» – «я в экстазе», вместо «нервничать» – «возбудиться».

Шли фотографии. Только не совсем "голую", а легкую эротику, чтобы фантазия дальше делала свое дело.

Отстегивай горячие комплименты. Демонстрируй, что он вызывает у тебя желание.

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Автор: Виктория Гордиенко