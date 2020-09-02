Это будет лучший секс в вашей жизни.

Обострить ощущения в сексе можно и даже нужно. Для этого вам стоит придерживаться всего несколько правил.

А вы знали, что еда делает ваши эмоции ярче? Например, финики, арахис, молочные продукты и те самые бананы, которые девушки часто используют не по назначению.

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Усилить нервные импульсы помогут говяжья печень, гречка, авокадо, лук, салат. То есть здесь нужно сделать акцент на зеленых овощах. Они помогают мозгу не терять связи с пенисом.

А вот тыквенные семечки, яйца и треска помогут вам расслабиться и не особо не смущаться во время секса с малознакомыми людьми. Также эти продукты помогут вам быстро восстановиться после секса и "кинуть палку" во второй раз.

К слову, пиво поможет вам получить более яркий оргазм. Он скапливается в мочевом пузыре, давит на простату и малый мышцы таза. А вот коктейль "Кровавая Мэри" поможет вам расслабиться и увеличить желание.

Сделать ваш секс ярче также поможет легкая романтическая музыка, зеркало и лампа. Представьте только этот приглушенный свет, красивая постель, нежная музыка и зеркало, благодаря которому будет видно все изгибы ваших тел.

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Автор: Диана Могилевич