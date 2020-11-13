В голове у женщин множество мыслей.

В голове у женщин постоянно множество мыслей. И во время секса тоже. Особенно, орального.

Читайте такжеУченые выяснили, как эмоциональное выгорание влияет на уровень секса

Выше, ниже

Часто во время орального секса девушки думают о том, что партнер водит языком не там где нужно. Поэтому у них в голове возникают мысли "Выше", "Ниже", "Глубже", "О, нет. Там пупок".

А закрыла ли я дверь

Да-да, когда у девушек есть время полежать и ничего не делать, они могут задумываться о таких вещах. Но вы сильно не расстраивайтесь! Она же не телек смотрит в это время.

Откуда он так умеет

Если вы еще тот умелец куннилингуса, то будьте уверены в том, что женщина сразу задумается, откуда у вас такие навыки. Хуже, если ей в голову придет мысль о том, что вы засовывали свой язычок во множество влагалищ.

Руки, руки, руки

Когда есть пальцы и язык... Часто во время куннилингуса мужчины забывают, что у них еще есть руки, которыми не мешало бы пользоваться. Учтите это на будущее!

Расплата меня настигнет

Не всем женщинам нравится делать минет. Поэтому они часто предпочитают отказаться и от куннилингуса. Но если уж "сбежать" не удалось, то в голове у них сразу появится мысль, что им придется отплатить вам тем же.

Другие новости УНИАН:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Диана Могилевич