В голове у женщин постоянно множество мыслей. И во время секса тоже. Особенно, орального.
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Выше, ниже
Часто во время орального секса девушки думают о том, что партнер водит языком не там где нужно. Поэтому у них в голове возникают мысли "Выше", "Ниже", "Глубже", "О, нет. Там пупок".
А закрыла ли я дверь
Да-да, когда у девушек есть время полежать и ничего не делать, они могут задумываться о таких вещах. Но вы сильно не расстраивайтесь! Она же не телек смотрит в это время.
Откуда он так умеет
Если вы еще тот умелец куннилингуса, то будьте уверены в том, что женщина сразу задумается, откуда у вас такие навыки. Хуже, если ей в голову придет мысль о том, что вы засовывали свой язычок во множество влагалищ.
Руки, руки, руки
Когда есть пальцы и язык... Часто во время куннилингуса мужчины забывают, что у них еще есть руки, которыми не мешало бы пользоваться. Учтите это на будущее!
Расплата меня настигнет
Не всем женщинам нравится делать минет. Поэтому они часто предпочитают отказаться и от куннилингуса. Но если уж "сбежать" не удалось, то в голове у них сразу появится мысль, что им придется отплатить вам тем же.
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