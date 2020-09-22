Не хотеть секса - это норма.

Секс - это возможность продолжить род. Пожалуй, это основная его функция. При этом очень важно получать удовольствие от процесса и партнера. Но что делать, если вам совсем его не хочется?

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В первую очередь, вы должны понимать, что если отсутствие секса не приносит вам дискомфорт, не мешает вам жить, то это нормально. Но если вы отказываетесь от секса из-за каких-то страхов и переживаний, то тогда вам нужно обратиться к специалисту.

Возможно, вам не нравится заниматься сексом потому, что партнер вас не удовлетворяет. В таком случае попробуйте мастурбировать. Вы сможете узнать свое тело и понять, что и как вам нравится. Потом это вы сможете применить с мужчиной.

Также отсутствие желания может быть связано с усталостью, хроническим недосыпом или какими-то заболеваниями. В таком случае вам следует обратиться к врачу, наладить режим дня, питание и тогда ситуация нормализуется.

Главное помнить, что нежелание секса потому, что он вам просто не нравится - это норма. Но если на это влияют посторонние факторы, то нужно разбираться с этой проблемой.

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Автор: Диана Могилевич