Первый секс с новым партнером всегда волнительный.

Первый секс с новым партнером - это всегда волнительно. Чаще всего мы думаем не о процессе и не об удовольствии, а о том, как хорошо выглядеть. Но это не правильно. Предлагаем разобраться, какие ошибки вы можете допускать.

Делай все сам

Такая позиция не совсем правильная. Если вы меняетесь ролями в процессе, тогда это будет интересно. А если вы просто ляжете и будете ждать, пока мужчина сам все сделает, то такой секс ему вряд ли понравится.

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Это также ошибка. Ведь если при первом сексе вы займетесь вагинальным, оральным и анальным сексом, то у мужчины может возникнуть негативное впечатление о вас, как о девушке. Конечно, сам секс ему понравится. Но не рассчитывайте на то, что его сердце растает, и завтра он потащит вас в ЗАГС.

Сравнение

Никогда нельзя сравнивать одного мужчину с другим. Это задевает их самолюбие и гордость. Если вам что-то не нравится, то просто скажите: "Мне было бы очень приятно, если бы ты...". Когда вы научитесь строить диалог в таком ключе, тогда и мужчина пойдет вам на встречу.

О, Господи

Эту фразу чаще всего мы говорим, когда разочаровываемся. Это неправильно. Если вы такое скажете своему партнеру после первого секса, то вряд ли у него возникнет желание встретиться с вами снова.

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Автор: Диана Могилевич