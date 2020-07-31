Любовь-морковь: названы топ-5 повреждений во время секса (18+)

Сексуальные эксперименты могут закончиться серьезными травмами.

Карантин – идеальное время заняться чем-то полезным или попробовать что-то новое. Почему бы не совместить эти две прекрасные вещи и не поэкспериментировать в сексе? Еще и появится возможность сбросить пару лишних килограммов. Но осторожно: если не рассчитывать свои силы, то страстные эксперименты могут закончиться серьезными травмами.

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Чтобы ваши игры в постели приносили только удовольствие и восторг, мы расскажем про самые распространенные травмы, которые вы можете “поймать” во время страстного секса с партнером, пишет Единственная.

Страсть под стеной: травма спины и растяжение сухожилия

Мужчина прислоняется к стене. Женщина запрыгивает на мужчину, как коала. Партнер держит ее за ягодицы. Видели такое в фильмах? Почему бы не попробовать? Стена будет вашей точкой опоры. Но коварный пит может предать. У мужчины могут банально выскользнуть руки и он не сможет удержать партнершу. Результат: травма спины у женщины, растяжение сухожилия кисти рук у мужчины и горячий вечер превратится в катастрофу с двумя “калеками”.

Эксперимент на кухне: сломался стол и забились колени

Она готовит вкусный ужин при свечах, напевая любимую песню. Мужчина подходит к ней сзади, поворачивает к себе и сажает на стол. Страсти кипят, скорость темпа растет, еще немного и почти в небеса от восторга. Но тут пару может подстерегать проблема: если стол не расположен вплотную у стены, от быстрого темпа он может сломаться. Как итог: забитые колени, руки и спины у обоих партнеров. Ужин испорчен, а партнерша раз и навсегда завязывает с приготовлением пищи и вообще на кухню больше не заходит. Чтобы не волноваться за синяки и ушибы, запаситесь мазью, имеющую противовоспалительное и обезболивающее действие. А сломанный стол с легкостью заменит пол.

Безумная жажда в спальне: упали с кровати и повредили локти и спину

Когда эмоции на пределе и желания тоже, хочется попробовать что-то необычное, но не выходя за пределы спальни. И здесь на помощь приходит поза: мужчина становится на колени, наклоняется назад и одной рукой поддерживает себя. Женщина тоже становится на колени, опирается на локти и начинает интенсивно двигаться. Кажется, в этой ситуации мужчина все полностью контролирует, но подвести может скользкая постельное белье. Партнеры скользят по кровати и летят кувырком. У обоих повреждены локти, а партнерша бонусом может получить еще и растяжение поясницы. После такого все желание пропадает, а шелковое белье уже не кажется таким приятным, как раньше.

Сумасшедший поезд во время йоги: растяжение мышц бедра

Тот момент, когда женщина захотела позаниматься йогой дома, а муж решил, что это лучшее время для послеобеденных игр. В этой позиции он садится в позу лотоса, сверху устраивается девушка и охватывает мужчину ногами за талию. Он помогает ей двигаться, держа ее руками за бедра. Темп нарастает, она уже почти бьется в экстазе, но вот его подводит растяжка: из-за неподготовленного тела, человек может получить растяжение внутренних мышц бедра. И больно, и неловко, и йогой больше никто не занимается...

Ласки во время просмотра сериалов: снова упали и повредили все на свете

Пара решила посмотреть сериал вечером, но кого волнует кино, когда уже не терпится коснуться свое половинки? Если диван узковат для двоих, на помощь приходит эта поза: женщина ложится на спину и подтягивает ноги к груди. В это время мужчина на коленях устраивается перед ней и держит ее за ступни. Он двигает бедрами и может контролировать каждое движение ее тела. Но есть один нюанс — если мужчина не удержит равновесие, оба партнеры упадут с кровати и получат повреждения суставов и растяжение поясницы. Жажда сериалов исчезнет так же быстро, как тает снег весной. А вот останется ли желание к экспериментам, кто знает.

Совсем не обязательно повторять самые экзотические позы камасутры, чтобы повредить мышцы и суставы. Даже в стандартной миссионерской позе кто-то может умудриться растянуть сухожилия, удариться об стену или повредить поясницу. В пылу страсти порой можно не заметить, когда что-то пойдет не так. И это нормально. Чтобы уменьшить риск травматических поз, не забывайте заниматься спортом, растяжкой.

Экспериментируйте с умом, занимайтесь любовью со страстью и беспокойтесь о безопасности своей и партнера!

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