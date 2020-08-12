Названы золотые правила секса для мужчин, чтобы не облажаться

Эти правила помогут вам не облажаться в самый неподходящий момент.

Никакой вкусный борщ не заменит качественный секс. И так было всегда. Но бывает такое, что лажа приходит оттуда откуда ее не ждали. Пора брать все в свои руки.

Итак, названы золотые правила секса, передает MAXIM.

Ощущение безумного секса

Если вы не герой-любовник, но все же хотите удивить девушку, то предлагаем вам такой вариант. Подтолкните партнёршу к столу, заранее расставив на нем чашки, тарелки, и яростно смахните все это на пол. Да так, чтобы все разбилось с треском.

Крутить-вертеть

Не выкручивайте девушке соски. Ей это 100 процентов не понравится.

Секс по полной

Секс по полной - это классно, но будьте аккуратнее с полными партнершами. Не стоит брать ее на руки и уж тем более убеждать, что она худая. Полные девушки не приучены к такому обращению - она не умилится, она завизжит от тоскливого ужаса.

Ноги

Чтобы завести женщину с полуоборота, достаточно целовать ей ноги. Облизывай, посасывай... Черт его знает, зачем туда напихали так много нервных окончаний, но не пропадать же добру.

Волосы в зубах

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Бывает, что во время кунилингуса у вас в зубах может застрять лобковый волосок. Не стоит плеваться и фукать. Достаньте его незаметно.

Предупреди о конце

Когда вы подходите к финалу, предупредите об этом свою партнершу. Может он хоть на секунду оторвется от телека и попробует еще разок удовлетвориться.

Игры

Ущепни ее за попку. Да так, чтобы она начала бить тебя подушкой по голове. Порой игры в стиле "нам по шесть лет" куда лучше любой прелюдии.

Имя

Если вы как-то называете свой член, то сделайте так, чтобы ваша любимая об этом никогда не узнала. Иначе вы рискуете превратиться в посмешище.

Разговоры после

Бывает, что после секса женщинам хочется поговорить. И первый вопрос: "О чем ты сейчас думаешь?". Скажите, что думаете о том, какое она чудо. И пока девушка будет сентиментально вас обнимать, вы можете подло по-быстрому уснуть.

Темп

Не стоит заниматься сексом как отбойный молоток или умирающий лебедь. Ассоциации, как видите, не очень. А это значит, что темп нужно чередовать.

Если ты закончил в нее

Если презерватив не выдержал твоего натиска и ты эякулировал во влагалище девушки, а она растерянно хлопает глазками, то срочно тащи ее в ванну. Смажь лубрикантом шланг от душа и засунь его ей во влагалище. Вода при этом должна быть достаточно горячей, но не обжигающей. От венерических заболеваний это не спасет, но сперматозоидам будет худо.

Стоны

Женщины кайфуют, когда мужчины стонут. Да-да, это является неким возбуждающим фактором.

Опыт

Не вздумайте говорить женщине, что вы такой опытный любовник из-за прочтения журналов. У вас это врожденное, ясно?

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