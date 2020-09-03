Ученые провели исследование.

Группа сексологов в Соединенных Штатах Америки провела исследование и определила самую лучшую позу для секса. Благодаря ей, вы сможете достичь самого яркого оргазма.

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Итак, называется эта поза Pretzel Dip. Стоит отметить, что напрягаться особо не придется ни женщине, ни мужчине. При этом проникновение будет достаточно глубокое.

Девушке нужно лечь на бок и поднять одну ногу, а мужчине встать на колени и обхватить ее. Вторую ногу партнерша может просто подогнуть. Сексологи отмечают, что эта поза позволяет сохранить зрительный контакт и не требует особой физической подготовки.

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Автор: Диана Могилевич