Ошибочно полагать, что интимные гаджеты нужны только парам, которые уже потеряли страсть в отношениях.

Порнофильм — тоже фильм, а значит, там много постановочных сцен. Тем не менее, есть в фильмах для взрослых и то, что поможет сделать интимную жизнь обычного человека более яркой и приятной.

Частая смена локаций

Представь, что кровати больше никогда не будет в вашей с партнером жизни. Так что теперь, сексом не заниматься? Неправильный ответ. Правильный — заниматься на столе, полу, крыше и поляне, в машине, лифте и кафе. Только, конечно, соблюдая правила гигиены, пишет сosmo.com.ua.

Разнообразие в позах

Спина и колени еще не болят от двух поз? Тогда нужно наконец-то купить Камасутру или посмотреть несколько хороших порнофильмов, чтобы позаимствовать оттуда новые движения. Это полезно не только для интимной жизни, но для и физического здоровья.

Красивое постельное белье

Это только в хоум-видео можно увидеть простынь в ромашках, которую на 18-летие подарила бабушка. А в хорошем порно если все действия и происходят в постели, она очень красивая. Чаще всего из шелка пастельных, красных и темных оттенков.

Ухоженная зона бикини

Конечно, есть пары, которые выступают за стопроцентную натуральность во всем. Но если ты и твой партнер считаете иначе, в зоне бикини должен быть порядок.

Хорошая прелюдия и оральный секс

Ласки — обязательная часть даже самого быстрого секса. Точно так же, как и кунилингус и минет. Поэтому не воспринимай их как часть сюжета в порнофильме, а старайся сделать оба процесса приятными для себя и мужчины.

Комплименты партнеру

Не нужно говорить мужчине в постели, что он жарит замечательные котлеты. А вот шептать ему на ухо, что он просто суперски жарит тебя, разрешаем. Все секс-комплименты должны быть связаны с интимом и преимуществами партнера.

Эксперименты с секс-игрушками

Их так много, и все они такие разные, что каждая пара точно отыщет в секс-шопе что-нибудь приятное и интересное именно для себя. Ошибочно полагать, что интимные гаджеты нужны только парам, которые уже потеряли страсть в отношениях. Скажем больше: как раз чтобы этого не случилось, людям и рекомендуется использовать вибраторы, пульсаторы и другие интересные секс-штучки.

Легкий БДСМ

Можно и не легкий, если мужчина, конечно, не против. В остальных случаях экспериментируй с завязыванием глаз, связыванием рук и легкими ударами плетки, чтобы наполнить самый томный вечер необычными ощущениями.

Сексуальное нижнее белье

Комфортные трусики с зайчиком на попе — это мило. Но не сексуально. То ли дело кружева, шелк и портупеи. Сексуальное белье можно отыскать и в обычном магазине, и в секс-шопе. Но, в последнем, ассортимент будет погорячее.

Спонтанность и скорость

Можно только представить, каким будет секс в машине, когда там только ты и твой мужчина, а вокруг бесконечная пробка! Или когда опаздываете к другу на день рождение, но вдруг ужасно захотели друг друга прямо в коридоре. Чем не сюжет для серии порно?

Новости, которые также могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН