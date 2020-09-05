Секс на столе не уступает по популярности другим местам. Но в отличие от последнего, он является причиной ужасных травм при несоблюдении возлюбленными неких правил.
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Как пишет Сosmo.com.ua, согласно опросам, секс на столе лидирует в списке самых возбуждающих поз. Лайфхакер подскажет, как им заниматься, чтобы оба получили колоссальное удовольствие.
Снимай скатерть
Даже если она прорезиненная, для двух обнаженных и влажных тел превратиться в ужасно скользкую американскую горку. Хуже только, когда скатерть из текстиля. Она скользит по поверхности стола и оставляет отвратительные следы на коже.
Передвигай стол к стене
Иначе есть риск, что ножки скользнут, и ты с мужчиной окажешься на полу. Может быть, это звучит смешно, но, на самом деле, очень больно. Поэтому, условно говоря, планируя секс на столе (потому что мы-то знаем, что это обычно происходит спонтанно), позаботься, чтобы у него, а значит, и у тебя, была опора.
Избегай стеклянных и острых поверхностей
Если бы ты знала, сколько пар пострадали, забыв об этом правиле! Стекло, даже само прочное, может запросто не выдержать двух взрослых людей, а острые деревянные доски — оставить на твоем теле царапины и десятки заноз. Даже не пытайся представить, как это неприятно.
Убирай со стола лишние предметы
Оставь на нем только презервативы, лубриканты и себя. Это только в порнофильмах секретарши занимаются сексом со своим босом на ноутбуке, папке с документами и разбитой чашке. В жизни так делать очень опасно. Когда вы с партнером придаетесь страсти, любой предмет может ранить и тебя, и его.
Используй подушку или плед
Твердая поверхность — корень зла секса на полу и столе. То в коленку давит, то в локти, то в кобчик. Чтобы немного уменьшить неприятные ощущения, положи под ягодицы и поясницу подушки или плед. Только не расстилай покрывало по всему столу. Результат будет таким же, как и с текстильной скатертью.
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