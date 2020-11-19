Стол, как оказалось, одно из самых популярных мест для занятия сексом дома. Но мало кто задумывается над тем, что у этой локации есть несколько правил, которых следует придерживаться. Все это необходимо для того, чтобы получить как можно больше удовольствия и не травмироваться в порывах страсти.
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Предлагаем вам несколько хитростей, которые нужно знать во время секса на столе, пишет Men 24.
- Учти высоту стола
Сексологи отмечают, что идеальная высота стола должна достигать твоей талии. Если тебя и твою партнершу беспокоит устойчивость стола – используйте его в роли опоры так, чтобы ваши ноги были на полу.
- Проверьте его прочность
Усталость - тетка непредсказуемая. Она может постучать в вашу дверь в любой момент. Поэтому эксперты рекомендуют предварительно убедиться, что стол выдержит вас обоих. Для этого попробуйте перенести на поверхность свой вес. Например, перед занятием любовью можешь положить партнершу на стол, а также опереться на него руками. Так ты поймешь, надежна ли выбранная вами поверхность.
- Секс на столе не должен быть агрессивным
Допустим, вы проверили стол на прочность, убедились, что заниматься сексом на его поверхности будет удобно. Казалось бы, можно спокойно приступать к процессу и не беспокоиться ни о чем. А вот и нет. Не забывай о том, что столешница – не самое мягкое место на земле, поэтому постели на нее одеяло или подставь подушку. А во время самого процесса убедись, что ножки не имеют желания разъехаться во все стороны!
- Не ограничивайся кухонным столом
Пожалуй, самым лучшим и интересным для занятия сексом является именно бильярдный стол. Он массивный, мягкий и уверенно стоит на ножках. Поэтому, если когда – то представится такая возможность, - займитесь сексом на нем. Но здесь нужно помнить о том, что его поверхность не слишком охотно отчищается от следов "преступления", так что позаботься о какой-то простыне или полотенце.
- Оральный секс
На столе также можно заняться оральным сексом. Положи свою любимую на столешницу. Сам присядь на колени возле нее. Ноги партнерши должны быть на твоих плечах в тот момент, когда ты будешь делать ей куннилингус. Идеальная прелюдия перед проникновением.
- Сделай то, чего не позволяет кровать
Например, можете заняться сексом стоя. В этом случае одну ногу партнерша должна закинуть на столешницу. Это позволит достичь более глубокого проникновения. Также можешь положить ее на спину на стол. Скрести ноги партнерши и входи в нее. Такая позиция позволит получить новые приятные ощущения.
И еще: готовьте обнаженными в одних лишь фартуках. Такой подход позволит разжигать чувства и чаще предаваться страсти на кухне. А наши советы помогут получать максимум удовольствия от этого приятного процесса!
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