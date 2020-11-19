Стол - не только для приготовления пищи или выполнения домашних заданий. Не всегда можно использовать его по прямому назначению.

Стол, как оказалось, одно из самых популярных мест для занятия сексом дома. Но мало кто задумывается над тем, что у этой локации есть несколько правил, которых следует придерживаться. Все это необходимо для того, чтобы получить как можно больше удовольствия и не травмироваться в порывах страсти.

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Предлагаем вам несколько хитростей, которые нужно знать во время секса на столе, пишет Men 24.

Учти высоту стола

Сексологи отмечают, что идеальная высота стола должна достигать твоей талии. Если тебя и твою партнершу беспокоит устойчивость стола – используйте его в роли опоры так, чтобы ваши ноги были на полу.

Проверьте его прочность

Усталость - тетка непредсказуемая. Она может постучать в вашу дверь в любой момент. Поэтому эксперты рекомендуют предварительно убедиться, что стол выдержит вас обоих. Для этого попробуйте перенести на поверхность свой вес. Например, перед занятием любовью можешь положить партнершу на стол, а также опереться на него руками. Так ты поймешь, надежна ли выбранная вами поверхность.

Секс на столе не должен быть агрессивным

Допустим, вы проверили стол на прочность, убедились, что заниматься сексом на его поверхности будет удобно. Казалось бы, можно спокойно приступать к процессу и не беспокоиться ни о чем. А вот и нет. Не забывай о том, что столешница – не самое мягкое место на земле, поэтому постели на нее одеяло или подставь подушку. А во время самого процесса убедись, что ножки не имеют желания разъехаться во все стороны!

Не ограничивайся кухонным столом

Пожалуй, самым лучшим и интересным для занятия сексом является именно бильярдный стол. Он массивный, мягкий и уверенно стоит на ножках. Поэтому, если когда – то представится такая возможность, - займитесь сексом на нем. Но здесь нужно помнить о том, что его поверхность не слишком охотно отчищается от следов "преступления", так что позаботься о какой-то простыне или полотенце.

Оральный секс

На столе также можно заняться оральным сексом. Положи свою любимую на столешницу. Сам присядь на колени возле нее. Ноги партнерши должны быть на твоих плечах в тот момент, когда ты будешь делать ей куннилингус. Идеальная прелюдия перед проникновением.

Сделай то, чего не позволяет кровать

Например, можете заняться сексом стоя. В этом случае одну ногу партнерша должна закинуть на столешницу. Это позволит достичь более глубокого проникновения. Также можешь положить ее на спину на стол. Скрести ноги партнерши и входи в нее. Такая позиция позволит получить новые приятные ощущения.

И еще: готовьте обнаженными в одних лишь фартуках. Такой подход позволит разжигать чувства и чаще предаваться страсти на кухне. А наши советы помогут получать максимум удовольствия от этого приятного процесса!

Секс: что стоит знать

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Автор: УНИАН