Названы топ-5 необычных локаций для «острого» секса летом

Летом можно заниматься сексом на природе.

Секс – это, наверное, одно из самых любимых занятий людей. Это то, что помогает всегда держать себя в тонусе, поднимает настроение, а еще качает пресс и попу. Но что делать, когда уже все приелось и хочется попробовать что-то новенькое? Предлагаем сменить локацию.

Крыша

Большинство девушек по своей натуре очень романтичные, поэтому свидание на крыше никого не оставит равнодушным. При этом вам нужно быть достаточно осторожными, так как крыша – это, в первую очередь, опасность. Но такая обстановка добавит адреналина и остроты в ваши отношения.

Опасность, что застукают 0/5

Ботанический сад

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Да-да, в саду можно любоваться не только растениями. Посетив Ботанический сад (тот, что на Печерске), вы больше никогда не останетесь к нему равнодушными. Днем можно уединиться в дальних уголках сада (в сторону грушевой аллеи). А вот вечером можно «пометить» хоть каждый куст. Стоит отметить, что охранники вас вряд ли застанут за занятием сексом, а вот стаи собак могут не одобрить такой ваш позыв к страсти. Поэтому на всякий случай запаситесь сосисками что ли.

Опасность, что застукают: 3/5

Замковая гора

Было ли такое, что в пылу страсти вы готовы прямо здесь и сейчас? Тогда это гора для вас (конечно, если вы неподалеку). Эта гора довольна заброшенная, но если для вас эстетика – не главный принцип, то вполне сойдет.

К слову, на этой горе периодически собираются местные сатанисты. Поэтому не забудьте прихватить с собой чеснок и мел.

Опасность, что застукают: 3/5

Трамвай на Пущу-Водицу

Данное место актуально либо ранним утром, либо поздним вечером. Трамвай предполагает секс по-быстрому. Ну а если вам захочется более основательного продолжения, тогда выходите на любой остановке. Лес вам в помощь.

Опасность, что застукают: 4/5

Певческое поле

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Это место, на самом деле, не очень популярное. Конечно, когда там нет выставок или концертов. Со всех сторон там стоят высокие деревья, поэтому вы можете спокойно уединиться (ну, или неспокойно) и заняться сексом. Поздно вечером можете «выйти на дело» на лавочку, которая находится перед сценой. Но будьте бдительны, патрульные могут вас застукать.

Опасность, что застукают: 3/5

Как сообщал УНИАН, ранее ученые доказали, что люди все меньше занимаются сексом.

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