Разберемся вместе, что нужно сделать для того, чтобы секс на полу был чрезвычайно приятным и жарким.

Секс на полу – не самая распространенная и не самая горячая фантазия. Однако иногда хочется чего-то остренького, страстного и одновременно эстетичного.

Чтобы процесс принес удовольствие, предлагаем несколько лайфхаков, которые гарантируют страстную ночь!

Чистота прежде всего

Это только в фильмах для взрослых герой заваливает партнершу на пол, по которой они только что ходили в обуви с улицы. И никого ничего не смущает. На самом деле последствия могут быть не самыми приятными.

Одно неосторожное движение – и можно получить, например, инфекцию мочевыводящих путей. Просто увлекшись, коснувшись пальцами пола сомнительной чистоты, а потом ими же продолжив интимные ласки.

Звучит, честно скажем, антисексуально. Поэтому обращайте внимание на гигиенические характеристики поверхности, где планируете заняться любовью. Если чистота внушает сомнения, не рискуйте. Тем более что альтернатив сексу на полу – масса.

Заранее подготовь местечко

Лучшая одежда для секса на полу – плотные брюки для того, кто сверху, и толстенькая шуба для партнера снизу. Такой наряд поможет не застудить спину и не набить синяки на коленях.

Если заниматься сексом в шубе и грубых брюках кажется вам нелепой идеей, заранее позаботьтесь о том, что будет защищать ваши обнаженные части тела от соприкосновения со строгой действительностью – холодным полом из твердой плитки или похожим на наждачную бумагу ковром.

"Постелью" может быть пиджак, свитер, халат, коврик для йоги, декоративные подушки, накидка из соседнего кресла, искусственная кожа. Если ничего подобного под рукой нет, а секса именно на полу очень хочется, смиритесь с тем, что страсть придется контролировать. Если переборщить с интенсивными движениями, без физических повреждений не обойтись.

Салфетки лучше держать под рукой

Понадобятся и обычные бумажные, и влажные. Они помогут защитить от следов страсти одежду – импровизированную постель. И дадут вам возможность относительно комфортно добежать до душа сразу после завершения любовной игры или же обойтись без него вовсе, если у вас летом тоже выключили горячую воду.

Начните с прилюдий

Секс на полу нравится благодаря своей спонтанности и скорости. Но чтобы он прошел как по маслу, оба партнера должны быть возбуждены еще до того, как упадут на ламинат.

Добиться возбуждения можно разными способами. Целуйтесь, ласкайте, пока стоите на ногах. Или за некоторое время до встречи займитесь секстингом – интимной перепиской в мессенджерах.

Или разогревайте себя и партнера сексуальной прелюдией в удобных локациях – на кровати, столе и лишь потом падайте на пол.

Не забудьте про лубриканты

У спонтанности есть обратная сторона: женское влагалище может просто не успеть выработать достаточное количество смазки. Хорошо, если у вас под рукой будет лубрикант: он облегчит вхождение и сделает секс мягче и приятнее.

Лучше выбрать удобную позу

Сексом на полу можно заниматься в обычной миссионерской позиции. Но это скучно. Вот несколько простых позиций, которые позволят получить оргазм максимально быстро, легко и без ударов о твердую поверхность:

Поза всадницы. Одно из наиболее удобных положений: мужчина полусидит, опираясь спиной о стену или диван или руками об пол и вытянув ноги, девушка садится на него сверху. Такая конструкция устойчива, и пар не будет скользить по полу во время особо интенсивных движений. Вариант для продвинутых – девушка закидывает ноги на плечи мужчине, он придерживает ее руками под спину, регулируя угол вхождения.

Поза обратной всадницы. Мужчина садится так же, как и в предыдущем варианте. Девушка поворачивается к партнеру спиной, устраивается у него на коленях, упирается ступнями и ладонями в пол и, садясь на корточки, опускается на пенис. Это максимально безопасная поза: в ней почти невозможно натереть кожу или набить синяки.

Сидя лицом к лицу. Оба садятся на пол лицом друг к другу. Мужчина раздвигает ноги, девушка придвигается к партнеру и закидывает свои ноги на его бедра.

Догги-стайл. Единственное, что можно натереть в этой позиции, – колени. Подложите под них что-нибудь мягкое.

Пользуйся подручными предметами

Подушку или свернутую валиком одежду можно подложить под бедра того партнера, кто оказался снизу – и чтобы защитить кожу, и чтобы поэкспериментировать с углом проникновения.

Мужчина может опираться спиной о стену или диван, чтобы сделать позицию более устойчивой. Девушка – придерживаться руками за стол или кресло, чтобы меньше нагружать колени в позиции, когда она сверху.

Экспериментируйте и наслаждайтесь друг другом. Секс должен приносить удовольствие, поэтому позаботьтесь о том, чтобы процесс был максимально приятным для вас обоих!

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Автор: Виктория Гордиенко