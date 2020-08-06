Секс на карантине: названы топ-5 позиций для безопасной близости в маске (фото 18+)

Секс во время пандемии коронавируса требует особых мер предосторожности.

Твой самый безопасный сексуальный партнер сейчас — это ты сама. На втором месте — твой постоянный партнер. С новыми любовниками сейчас лучше не рисковать и отказывать при малейших симптомах сама-знаешь-чего. Мойте руки, не притрагивайтесь к глазам и носу, носи маску и... И вот тебе пятерка поз для «ковидного» секса.

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Отчаянные времена требуют отчаянных мер, пишет Cosmo.

Вот тебе и дистанция! Во время догги-стайл вы смотрите в разные стороны. Если это новый партнер (ну или вы решили попробовать такую ролевую игру), то избегай поцелуев, наденьте маски (оба!), и будет лучше, если при переходе к оральному сексу, вы используете презервативы.

Подразните друг друга с помощью игрушек. Ложись ему на колени, разведя ноги, — так ему откроется великолепный вид. Твой партнер может вооружитья игрушкой или умелыми пальцами, которые приблизят тебя к оргазму. Достаточно немного сдвинуться, чтобы сесть на его член.

Секс — это не только поцелуи и объятия, но и пот, слюна... Твой партнер может сесть на диван или в кресло и отклониться назад так, чтобы ты опустилась на его член. Для пущей безопасности можешь повернуться к партнеру спиной.

Превратите мастурбацию в увлекательную игру. Не просто демонстративно мастурбируйте друг перед другом, но давайте указания. Один смотрит и говорит, что делать второму. Поверь, такая простая мелочь, как вербализация своих фантазий, может перевернуть сексуальную жизнь с ног на голову.

Поза подойдет двум девушкам или девушке и парню, которому нравится пеггинг. Заслужила дурную славу из-за фильма «Реквием по мечте», но есть все шансы ее реабилитировать.

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