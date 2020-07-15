Названы вещи, на которые мужчины обращают внимание во время секса

Мужчинам нравятся строптивые женщины.

Мужчины во время секса обращают внимание на поведение партнерши, а не на внешность. Такие вещи, как растяжки, облезший лак или жирные волосы мужчин мало интересуют. Зато есть то, на что они обязательно обратят внимание.

Читайте такжеЭксперты выяснили, что на самом деле интересует мужчин в сексе

Инициатива

Мужчинам важно, чтобы женщины проявляли инициативу. Это не значит, что вы с порога должны на него наброситься, как тигрица (хотя им это тоже нравится). Помогите ему раздеться, покажите свою заинтересованность, затащите его на кровать.

Тело

Здесь речь пойдет не о недостатках на женском теле. Мы поговорим о женщинах, которых называют бревнами. Не стоит просто лежать и переставлять ногу из стороны в сторону. Двигайтесь навстречу мужчине, прижимайтесь к нему, обхватывайте его талию ногами.

Глаза

Если вы смотрите в сторону или вниз, то мужчины думают, что вам скучно и не интересно. Смотрите в глаза своему мужчине, обращайте внимание на его оголенное тело, восхищайтесь им.

Дыхание

И мы сейчас не о том, воняет изо рта или нет. Хотя это очень важно. Если ваше дыхание размеренное, то это значит, что вы не возбуждены и не доходите до оргазма. А вот если у вас учащенное дыхание и ускоренный пульс, то мужчину это заведет еще больше.

Эпиляция

Волосы на руках - это полбеды. А вот волосы на интимных местах мужчинам совсем не нравятся. Мало того, что они могут колоться, так они еще могут застревать в зубах во время кунилингуса. Поэтому не забывайте делать эпиляцию.

Белье

Да-да, яркое и сексуальное белье заводит мужчин. Оно работает на них как магнит. Поэтому не стоит перед сексом надевать растрёпанное старое белье. Отдайте предпочтение кружеву, портупеи, чокерам или латексу.

Как сообщал УНИАН, социологи выяснили, что молодых мужчин все меньше интересует секс.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram