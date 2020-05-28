Секс-терапевт рассказала, как улучшить сексуальную жизнь даже без партнера

Эксперт убеждена,что сексуальную жизнь можно улучшить без помощи других.

Секс-терапевт из США Эмили Джамея установила 4 факторы, от которых зависит уровень удовлетворения сексуальной жизнью.

Это такие личные качества человека: чувственность, любознательность, воображение, а также тип привязанности в отношениях, пишет 24 канал со ссылкой на Sexual and Relationship Therapy.

При этом чувственность, любознательность и умение фантазировать не связанные с сексом напрямую и могут быть развиты вне спальни.

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В исследовании принимали участие 195 добровольцев. В анкетах нужно было ответить на вопросы типа: "Когда вы ходите пешком, вы осознаете, как движется ваше тело?", "Насколько вас вдохновляют и увлекают мечты?", "Ищете ли вы новые ощущения намеренно?".

Люди, которые прислушались к своим физическим ощущениям, открыты к новому и часто мечтают о чем-то приятном, в целом были больше удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем другие участники. Однако было одно условие – если они были в здоровых отношениях и чувствовали надежную связь с партнером.

"Иметь заботливого партнера, который поддерживает важное значение. Как оказалось, мы можем развить чувственность, любопытство и воображение вне сексуальным контекстом, чтобы и в сексе чувствовать больше удовольствия. Это означает, что есть шаги, которые люди могут сделать независимо от того, есть ли у них сексуальный партнер", – отметила сексолог.

Начать можно с самых простых вещей: выпить чашку ароматного кофе (и осознать это ощущение), записаться на интересный онлайн-курс или отыскать креативный подход к решению привычных задач.

Как сообщал УНИАН ранее, эксперты нашли 5 аргументированных преимуществ секса для психологического и физического здоровья, с которыми трудно поспорить.

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