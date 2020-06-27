Сексолог рассказала, как удовлетворить своего партнера в сексе (18+)

Неудовлетворенность в интимной жизни порождает у партнеров множество проблем и может привести даже к измене, отмечает эксперт.

Психолог и сексолог Наталья Ежова порекомендовала, как вернуть в интимную жизнь стопроцентное наслаждение.

"Почему я должна кого-то удовлетворять? Пусть это делают для меня", – часто можно услышать от женщин. Но в гармоничных отношениях это взаимосвязанные вещи, пишет Единственная.

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Секс – это базовая физическая потребность на первой ступени пирамиды Маслоу. Это одна из ключевых опор, на которой строятся отношения. Эта тема интимная, именно поэтому тут так много мифов, недопонимания, недосказанности.

Неудовлетворенность в интимной жизни порождает у партнеров множество проблем и может привести даже к измене.

"Партнеры начинают реализовывать свою потребность в сексе на стороне, сублимируют, то есть, превращают в творческую энергию. Это, в свою очередь, ухудшает отношения, а иногда и вовсе их разбивает", – говорит сексолог.

Что же делать, чтобы исправить ситуацию?

Вызывайте у своего партнера желание. По принуждению даже самые приятные действия не вызывают сексуального желания. Заинтересуйте партнера, а не заставляйте заниматься сексом. Сделайте так, чтобы партнер сам его захотел!

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