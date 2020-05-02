Оседлай его: как сделать секс в позе наездницы незабываемым (18+)

В позе наездницы девушка - хозяйка положения - и все будет по ее правилам.

Многим нравится поза «женщина сверху» именно тем, что вы как бы меняетесь ролями.

Тебе не нужно, как в большинстве «принимающих» позиций, придумывать способы показать, что ты очень даже вовлечена в процесс. Потому что в позе наездницы ты хозяйка положения — и все будет по твоим правилам, пишет Cosmo.

Садись на него осторожно

Об этом редко пишут гламурные журналы, но поза наездницы может быть неудобной и даже травмоопасной. Помни, что проникновение в этой позе очень глубокое, и не всем женщинам это нравится. Кстати, его член тоже находится в весьма уязвимом положении, поэтому, садясь на него сверху, убедись, что вам обоим комфортно.

Не отдавай полностью свой вес, пока не убедишься, что угол подходящий. Лайфхак: возьми два блока для йоги, на которые ты сможешь упираться.

Во всей красе

Мужчинам нравится поза наездницы, потому что из нее открывается прекрасный обзор: на твое лицо, ключицы, грудь… Воспользуйся этим. Например, ты можешь надеть красивый прозрачный бюстгальтер, сквозь который будут просвечивать твои набухшие соски. Или ласкай свою грудь, поднимая ее и опуская так, чтобы он видел. Будь с ним не только физически, но и мысленно, покажи ему свою страсть, свою вовлеченность, думай о том, как вам хорошо.

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И раз уж зашла об этом речь… Ты можешь также отклониться назад и показать ему, как ты мастурбируешь свой клитор. Это уж точно понравится вам обоим!

Больше тела

У позы наездницы есть определенные минусы — например, контакт ограничен, собственно, вашими бедрами. В твоих силах это исправить. Ляг на него, прижмись грудью, поцелуй и установи контакт глазами. Не забывай при этом двигаться мягко и плавно, как волна.

Глаза в глаза

Это важно. Для некоторых мужчин контакт взглядов — это дополнительный возбуждающий стимул. Поэтому покажи ему, что ты не думаешь о чем-то своем, а здесь, с ним.

Думай о нем. Думай о себе

Мужчине приятнее, когда ты двигаешься вверх-вниз. А тебе больше понравится движение вперед-назад. Чередуй.

Дразни его не слишком долго

Легкое поддразнивание, когда ты садишься всего на головку его члена и вращаешь тазом, может завести его еще сильнее, но не переборщи — не дожидайся, пока ему банально станет скучно. В конце концов, вы оба знаете, к чему все идет. Садись и двигайся. И старайся, чтобы он не выскальзывал из тебя.

Лучше никак, чем как-нибудь

Для многих девушек очень трудно в этой позе найти приятный угол. Поэтому они погружают в себя член всего лишь наполовину и двигаются с самой маленькой амплитудой. Не надо так. Не в смысле совсем так не делай, просто если ты можешь делать только это, лучше подобрать более удобную позицию. Смените позу.

От основания до кончика

Ему понравится: попробуй делать полные движения, поднимаясь до тех пор, пока в тебе не окажется только его головка, и опускаясь до самого конца. Вращательные движения, боковые и движения вперед-назад не сравнятся с полноценными подъемами и спусками.

Главное — не позволяй ему выскользнуть из тебя, чтобы потом не играть в эту дурацкую игру, как на корпоративе с карандашами и бутылкой. Или, может, в этом контексте больше подойдет сравнение с осликом и морковкой.

Без эксцессов

Будь осторожна. Честно, это не самая безопасная позиция, и резкое движение может… будем называть вещи своими именами: сломать его член.

Так что забудь все, что ты видела в порно, когда девушка задорно скачет на его члене, как будто кто-то пустил по ней ток. На самом деле поза наездницы довольно расслабленная, со множеством мягких плавных движений.

Будь уверена в себе

Главная «изюминка» позиции «женщина сверху» заключается в том, что ты как бы перехватываешь власть. Ты царица горы, кхалиси его сердца, и ты знаешь, что делать. Последняя часть обязательна к исполнению, потому что, если ты не уверена в своих действиях, ему тоже передастся твоя нервозность, и секс будет испорчен.

Тут вопрос не в технике, а в том, как ты себя держишь.

Экспериментируй

Эта позиция предполагает огромное множество разных вариаций, начиная от угла, характера движений и заканчивая, собственно, позой.

Испытай разные движения, все время прислушиваясь к себе и партнеру: вращай бедрами, опускайся-поднимайся, двигайся вперед-назад. Ты можешь также попробовать позу «наездница наоборот» (нет, он не будет на тебя садиться), повернувшись к нему спиной. Минус этой позы, что тебе всю дорогу придется любоваться его ногами, но ты всегда можешь закрыть глаза и сосредоточиться на ощущениях.

Не забывай обо всем остальном

У него по‑прежнему есть эрогенные зоны, и, скорее всего, они на тех же самых местах, где были, когда у вас был секс в последний раз. Так что ты вполне можешь ласкать его яички, дразнить сосками его грудь, покусывать мочку его уха или гладить его живот.