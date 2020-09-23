Яички являются источником мужской энергии и центром всей половой системы. Внутри них находятся узкие трубочки, в которых непрерывно вырабатываются сперматозоиды. А между ними разбросаны клетки Лейдига, ответственные за поставки тестостерона.
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Зачем делать массаж яичек
Массаж поможет улучшить циркуляцию крови, повысит качество спермы, стимулирует выработку тестостерона, да и вообще мужчина получит от этого колоссальное удовольствие.
Как продлить секс
Если перед кульминацией вы оттяните яички, то тогда мужчина сможет еще немного доставить вам удовольствия. Когда он подходит к финалу, яички поджимаются, а вам нужно нежно их погладить и оттянуть.
Как делать массаж яичек
Помните, что это очень чувствительная и нежная зона у мужчин. Поэтому заранее снимите все украшения, которые могут доставить ему дискомфорт. Не стоит дотрагиваться до яичек холодными руками. Предварительно разогрейте их, потрите в руках лубрикант и затем только дотрагивайтесь до такого пикантного органа. Начинайте массаж с нежных поглаживаний.
Техники массажа яичек:
- нежно оттягивать вниз, обхватив мошонку у основания;
- осторожно сжимать;
- деликатно разминать;
- легонько постукивать пальцами;
- "рисовать" на них пальцами всевозможные фигуры.
Стоит отметить, что такой массаж нужно делать регулярно. При этом важно, чтобы у вас не было каких-либо заболеваний вроде геморроя, болях в мошонке и вообще проблем с мочеполовой системой.
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