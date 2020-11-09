Секс может быть не только приятным.

Секс может не только приятным и приносить удовольствие, но и может причинять дискомфорт. Некоторые вещи, которые делают мужчины, могут разочаровать женщин раз и навсегда. И поверьте, второго секса у вас уже не будет.

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Держать за уши

Мужчины любят оральный секс, как девушки - пражский торт с вишней. И если от торта их за уши не оттащишь, то от минета - вполне возможно. Но это шутка. Не стоит во время интимных ласк держать партнершу за уши и задавать ритм.

Запах

Чуть ли не первый пункт в женском антирейтинге - это неприятный запах от мужчин. Если от тебя пахнет не приличными духами или хотя бы морозной свежестью, то лучше отмени свидание, чтобы не вызывать у дамы рвотный рефлекс.

Где она у тебя там

Во время секса можно услышать от мужчины вопрос "А где это у тебя там писечка?". Так вот, если вы можете самостоятельно ее найти, то подождите пока партнерша вам поможет. Не стоит задавать этот нелепый вопрос, так как ответ в принципе очевиден.

Слюни повсюду

Есть мужчины, которые любят облизывать девушек с ног до головы. Ну фетиш у них такой, что уж тут поделаешь. Но это настолько брезгливо и отвратительно, что дама будет мечтать о скорейшем окончании секса, и не возврате к вам в постель.

Засос

Мода на засосы уже прошла. Но если вы хотите, чтобы ваша дама сбежала без оглядки, тогда засосите ее по полной.

Оргазм

Не забудь после секса уточнить у девушки получила ли она оргазм. Ты же должен убедиться, что это безобразие пришлось ей по душе. Ну или, что все настолько плохо, что ты попадаешь в список лузеров.

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Автор: Диана Могилевич