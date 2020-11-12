Сексуальная активность человека напрямую зависит от внешних обстоятельств, хочется нам этого или нет.

Наша активная жизнь в городе, особенно трудовая деятельность может оказывать крайне негативное влияние на либидо, с чем впоследствии приходится бороться с помощью психологов и сексологов.

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Эксперты выяснили, как та или иная профессия может сказываться на интимной жизни, и что делать, если работа мешает личной жизни, пишет WomanHit.ru.

Опасные химикаты

Как нетрудно догадаться, работа в подобных условиях отрицательно влияет не только на половую систему, но и на организм в целом. Небольшие сбои в одной из систем способны повлечь негативные последствия в самый неожиданный момент. Токсичные испарения затрагивают в первую очередь дыхательную систему, попадают в кровь и запускают разрушительные процессы, в таких условиях даже не стоит удивляться, почему сексуальное желание начинает постепенно ослабевать вплоть до полного исчезновения — организм полностью занят борьбой с химикатами. Выход из положения есть только один — если вы понимаете, что уже через пару месяцев после начала работы вы начинаете испытывать трудности не только в спальне, но и в обычной жизни в целом, задумайтесь о смене деятельности, пока у вас есть возможность быстро восстановиться.

Максимальная мыслительная деятельность

Чаще всего проблемам в сексуальном плане подвержены программисты и люди, занятые серьезным умственным трудом, например, ученые. Как правило, эти люди полностью отдаются работе, которую нельзя назвать простой, начинают выстраивать логические цепочки не только в своем кабинете, но и во время общения с противоположным полом, они не позволяют чувствам взять верх, что для интимного общения не сильно полезно. Если вы узнали в описании себя, постарайтесь разграничить работу и личную жизнь — относитесь к контактам с людьми, особенно с противоположным полом, немного проще, позвольте себе слегка расслабиться.

Физическое напряжение

Многие специалисты уверены, что активная физическая деятельность негативно влияет на мочеполовую систему, здесь может быть несколько факторов — от большой разницы в температурах до употребления всевозможных стимулирующих средств, если мы говорим о спортсменах. Кроме того, высокая физическая активность практически всегда сопровождается стрессом, что является, наверное, самым отрицательным фактором для сексуальной жизни, ведь половые гормоны очень чувствительны к колебаниям кортизола. Старайтесь избегать сильного перенапряжения, переохлаждения и любых других ситуаций, которые заставят вашего партнера страдать из-за отсутствия страсти в ваших отношениях. Будьте внимательны к своему состоянию.

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Автор: УНИАН